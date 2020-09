Canela – Homem é morto após desavença de vizinhos no bairro Canelinha

Continua depois da publicidade

Autor do disparo se apresentou na Delegacia e alegou legítima defesa

Canela registrou mais um homicídio, na tarde deste sábado (12), quando um homem foi baleado no bairro Canelinha.

O fato ocorreu no beco 2 da Rua Pinheiro Machado, por volta das 16h, quando um indivíduo conhecido por Arthur Fogaça Marques, de 28 anos, foi alvejado por Antônio Valdenir Nunes Lucas.

Um único tiro de espingarda calibre 16 atingiu a vítima, que é conhecida da polícia por envolvimentos em crimes patrimoniais e tem antecedentes por posse de drogas. O motivo teria sido uma desavença entre vizinhos.

Arthur Fogaça Marque

Este foi o sexto homicídio do ano em Canela, o último tinha ocorrido em 13 de maio.

Ainda na noite de ontem, o acusado se apresentou em companhia de seu advogado na Delegacia de Polícia de Canela. Ele entregou a arma do crime e alegou legítima defesa.

Na versão de Antônio Valdenir, ele vinha sendo ameaçado diversas vezes por Arthur, sendo que no sábado, as ameaças foram cumpridas e o homem invadiu sua casa, armado com um facão, investindo para agredi-lo, motivo pelo qual teria efetuado o disparo com uma arma que utilizava para caça.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros confirmou a informação de que o suspeito se apresentou e foi liberado no sábado, para responder em liberdade, mas não descarta a possibilidade do pedido de prisão preventiva no decorrer das investigações, que vão esclarecer as circunstâncias do crime.

“É mais um crime com rápida ação das forças policiais em Canela. Cabe destacar que praticamente todos os crimes graves na cidade tem grande velocidade em sua elucidação”, disse Medeiros.

