Canela – Brigada Militar prende foragido no bairro Canelinha

Na madrugada de segunda-feira (14), por volta da 00h30, a Brigada Militar, através da Força Tática, em ações de polícia no município de Canela, visualizou e abordou um indivíduo em atitudes suspeitas na Rua Cônego João Marchesi, no Bairro Canelinha.

Durante a abordagem ele dificultou sua identificação, passando dados do nome de seu ex-cunhado. Após a insistência dos Policiais Militares, que perceberam que as informações estavam desencontradas, ele falou o verdadeiro nome.

Em consulta ao sistema foi constatado que o homem de 26 anos, com vários antecedentes por posses e tráfico de drogas (todas em Porto Alegre), ainda que estava foragido do sistema prisional desde agosto deste ano.

DESOBEDIÊNCIA DE PRISÃO DOMICILIAR

Quase que no mesmo horário, a guarnição da Brigada Militar de Canela abordou, quando em patrulhamento, na Rua Estevão José Pereira, também no Bairro Canelinha, um homem de 40 anos, com diversos antecedentes por furtos e roubos (todos em Canela). No sistema constava que ele cumpria pena em regime domiciliar e não poderia estar nas ruas naquele horário.

Em ambos os casos, os autores foram encaminhados a delegacia onde foram realizados os registros.