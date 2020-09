Gramadotur vai resgatar a história dos 35 anos do Natal Luz

Continua depois da publicidade

A Gramadotur preparou uma grande atração para contar a história dos 35 anos do Natal Luz de Gramado. O projeto TBT 35 anos pretende envolver a comunidade e todos aqueles que amam este evento. A Gramadotur vai preparar conteúdo para o Instagram do Natal Luz que serão postados todas quintas feiras. A iniciativa pretende envolver a todos que postem imagens das edições passadas do Natal em seus feeds ou stories com a #NatalLuz35Anos. O objetivo principal da Autarquia é fazer um resgate histórico do evento e principalmente engajar o público a ser o grande fomentador do Natal Luz.

A Gramadotur na efetivação do projeto fez uma parceria com o Arquivo Público de Gramado. A ação tem como Curadora, a Diretora do Arquivo, Karen Dinnebier.

No primeiro TBT já iniciado, foi postado uma imagem do evento que começou em 1986 e que transformou o Natal Luz no maior e mais importante evento natalino do Brasil. A Gramadotur faz um chamamento. Se você tem fotos de alguma edição do Natal Luz de Gramado, poste ela em seu Instagram, com a #NatalLuz35Anos.

O 35º Natal Luz tem data agendada de 22 de outubro a 30 de janeiro de 2021 e é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur. O Natal Luz tem o patrocínio da Stemac e XP Investimentos e o apoio da Adylnet Telecom, Jasmin Tapetes, Connect City e Miolo. A Agência Oficial é a Vento Sul.

Imagem – Reprodução Gramadotur