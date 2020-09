Palestra, oficina de brinquedos e live sobre danças abrem Semana Farroupilha de Canela

Continua depois da publicidade

Palestra virtual de Nikito é destaque na abertura do evento

As comemorações da Semana Farroupilha de Canela começaram na tarde de domingo, dia 13, com a veiculação de material audiovisual com imagens das três últimas edições e o Hino Rio-Grandense. Em função da pandemia, o evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura está sendo realizada em formato digital. Todas as atrações virtuais são transmitidas pelos canais @canelapaixaonatural no You Tube, no Instagram e no Facebook. O primeiro dia do evento também contou com a palestra “Retratos do Gaúcho além-Fronteira“, ministrada pelo curador e coordenador da Semana Farroupilha On-line, Márcio Cavalli.

Um dos pontos altos da programação ocorrerá nesta segunda-feira, 14, com a live “Recolhimento das Pesquisas e Reconstituição das Danças Tradicionais Folclóricas Gauchescas“. A transmissão ao vivo será apresentada, a partir das 20 horas, pelo pesquisador e instrutor de danças Sandro Arruda, o Nikito, que recebeu do próprio Paixão Côrtes o legado de transmitir dezenas de danças resgatadas pelo folclorista ainda em vida. “Com exceção do Nikito, todos os agentes que atuam no evento são de Canela. Valorizar o nosso pessoal é um dos pontos da Semana Farroupilha. O Nikito é uma atração diferenciada na parte de estudos sobre danças que muitos nem ouviram falar. Integrantes de invernadas não podem perder essa live“, recomenda Cavalli.

Também haverá uma oficina de brinquedos e brincadeiras tradicionais, com Kailanny de Araújo Gross, Vinícius Cavallin de Oliveira, Pedro de Oliveira Varela, Eduardo Pontes de Oliveira Macedo, Laura Foss Rodrigues Jardim e Gabriela Wasen Cardoso, do CTG Querência de Canela.

ATRAÇÕES

Parte das atividades da Semana Farroupilha ocorrerá em paralelo à Temporada de Inverno On-line, que abrirá espaço para as atrações artísticas e musicais do segmento tradicionalista. As atividades ocorrerão na terça, quarta, quinta e sexta-feira.

O tema deste ano da Semana Farroupilha é “Gaúchos Sem Fronteiras“. Uma oficina de boia campeira, ministrada por Fábio Hanel dos Santos e Mauricio Moraes da Silva, do DTG Chaleira Preta (Escola Neusa Mari Pacheco) e a reprodução de um vídeo ao som do Hino Rio-Grandense marcará o encerramento das comemorações no próximo domingo, 20 de setembro, o Dia do Gaúcho.

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira (14)

Oficina de brinquedos e brincadeiras tradicionais, com Kailanny de Araújo Gross, Vinícius Cavallin de Oliveira, Pedro de Oliveira Varela, Eduardo Pontes de Oliveira Macedo, Laura Foss Rodrigues Jardim e Gabriela Wasen Cardoso, do CTG Querência de Canela. Link liberado a partir das 15h



Live “Recolhimento das Pesquisas e Reconstituição das Danças Tradicionais e Folclóricas Gauchescas”, com Sandro Arruda (Nikito), às 20h.

Terça-feira (15)

Artesanato gaúcho – parte 1: das linhas aos adornos, com Simone Becker e Bárbara Vaccari, do grupo Os Tapejaras. Link liberado a partir das 9h.

Relíquias do tempo antigo, com Fabiano Hanel dos Santos, Fábio Hanel dos Santos e Alessandro Oliveira. Artesanato gaúcho – parte 2: artesanato com osso, com Edilson Gonçalves, do grupo Os Tapejaras. Link liberado a partir das 15h.

Quarta-feira (16)

A história da guasquearia, com Luiz Fernando Kerschner, Júlio Trein e Gabriel Almeida, do CTG Querência de Canela. Link liberado a partir das 9h

O Gaúcho, com Renata da Silva – 1ª prenda estadual 2017/2018, pelo CTG Querência de Canela. Link liberado a partir das 15h.

Quinta-feira (17)

Live O Lenço Farroupilha e sua história, com o professor Fabiano dos Santos, do grupo Os Tapejaras, às 18h30.

Sexta-feira (18)

Erva-mate na culinária, com Júlia Trein, O Chimarrão, com Júlio Trein, do DTG Amigos Estancieiros. Link liberado a partir das 10h.

Sábado (19)

Declamação, com Júlio Barcelos. Nós de lenço, com William de Moraes da Silva. DTG Chaleira Preta (Escola Neusa Mari Pacheco). Link liberado às 15h.

Domingo – Dia do Gaúcho (20)

Oficina de boia campeira, com Fábio Hanel dos Santos e Mauricio Moraes da Silva. DTG Chaleira Preta (Escola Neusa Mari Pacheco). Link liberado às 10h.

Encerramento da Semana Farroupilha, com audiovisual com o Hino Rio-Grandense. Link liberado a partir das 20h.

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Terça-feira (15)

Terça Retrô – Show gaúcho da Churrascaria Garfo e Bombacha, às 20h

Quarta-feira (16)

Quarta Gastronômica, com Canellé Bistrot, às 20h

Quinta-feira (17)

Live-tertúlia com Kerolin Acordeonista e Seu Pai, às 20h

Sexta-feira (18)

Live-tertúlia com Pontezuela, Lauri Duarte e Eder Castro, às 20h

Foto: Rafael Cavalli/Serrapress