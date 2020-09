São Francisco de Paula – BM apreende máquinas caça-níqueis

Continua depois da publicidade

Na noite de sexta-feira (11), por volta das 20 horas, a Brigada Militar de São Francisco de Paula recebeu denúncia anônima, via 190, que em um bar na Rua da Cervejaria, no Bairro Rincão, estaria ocorrendo jogos de azar, com máquinas caça-níqueis.

A guarnição foi ao estabelecimento onde se deparou com quatro máquinas ligadas, em pleno funcionamento, com grande quantia em dinheiro dentro. Foi confeccionado termo circunstanciado por jogos de azar para o proprietário do bar. Os equipamentos foram apreendidos, bem como o dinheiro que estava nas máquinas.