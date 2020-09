Canela confirma retorno de atividades esportivas conforme decreto estadual

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela libera atividades em quadras esportivas atendendo o Decreto 55.482 do governo estadual, publicado na segunda edição do Diário Oficial do Estado da segunda-feira (14). Para a realização dessas atividades, é necessário observar as restrições descritas no decreto relativas à pandemia, bem como a Nota Informativa 18 da Secretaria da Saúde (SES).

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura já visita os ginásios esportivos habilitados no município orientando os proprietários sobre as nornas e protocolos sanitários que devem ser seguidos.

As atividades esportivas nestes locais só podem ocorrer, quando as regiões Covid, no caso de Canela, a região de Caxias do Sul, estiver em bandeira amarela ou há pelo menos duas semanas consecutivas na bandeira laranja, o que vem acontecendo atualmente.

O decreto estadual na integra pode ser acessado pelo link: https://bit.ly/2RtXXp5

E a Nota Informativa 18 da Secretaria da Saúde (SES) pode ser acessado no link: https://bit.ly/33yH4iC