Seminário Empresarial Sindilojas Hortênsias – Comportamento de consumo pós COVID-19

No dia 23 de setembro o Sindilojas Hortênsias realiza o seu Seminário Empresarial. Neste ano o evento será virtual e terá como tema de palestra o Comportamento de consumo pós COVID-19, com o especialista em moda, docente e coordenador da área de Moda do Senac, Ramón Rodolfo. A palestra acontecerá a partir das 9h, pela plataforma Blackboard. A realização é do Sindilojas Hortênsias, com patrocínio Sicredi e apoio Círculo Saúde, Fecomércio/Senac e Rede Fecomércio de Educação.

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/4RcZKoWhqJkpp9sS8

Saiba mais sobre o palestrante

Formado em Moda e pós graduado em Modelagem de Vestuário pela Universidade Feevale, foi lá que iniciou sua trajetória na moda, atuando como técnico dos laboratórios de Moda e auxiliando a coordenação do curso em demandas. Atuou como técnico em desenvolvimento de produto para as marcas Teddy Boom, Poim e Fuzarka menino das Lojas Renner e hoje coordenada e compõe o corpo docente da área de Moda do Senac Canoas.