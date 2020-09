Sexta Live Show consagra diferentes ritmos na Temporada de Inverno de Canela

Continua depois da publicidade

A Sexta Live Show da Temporada de Inverno On-line de Canela está consagrando a diversidade de ritmos. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura brindou o público na sexta-feira, dia 11, com as apresentações da banda Yellow Effect e do Grupo Sombra Del Ayer.

No início, os internautas puderam conferir sucessos de diferentes estilos e gerações. A Yellow Effect subiu a audiência ao interpretar Mercedes Benz, de Janis Joplin, e Don’t Start Now, de Dua Lipa, agradando o público.

A banda formada por Joice da Silva (vocal), Cássio D’Oliveira (baixista), Natan Ferreira Borges (guitarrista) e William Klein (baterista) existe há seis anos e surgiu a partir da amizade entre os músicos. “A nossa banda se baseia nos nossos gostos musicais e muito da cultura que a gente foi criando ao longo do tempo juntos”, explica Joice. “Achei muito bacana. Principalmente por trazer os artistas que não podiam se apresentar fisicamente em lugares por não poder reunir pessoas. Interessante porque dá visibilidade aos artistas e valoriza a cultura. Canela é uma cidade que respira arte”, destaca a vocalista, referindo-se a iniciativa da Secretaria de Turismo de reformular a Temporada de Inverno.

SOMBRA DEL AYER

Após a apresentação da Yellow Effect, foi a vez do Grupo Sombra Del Ayer mostrar seu talento. Criado há um ano, o conjunto apresentou um repertório formado por canções em espanhol, oriundas de uma das vertentes do nativismo, a chamada música “gaucha”. O show de Bruno Rauber (voz e violão), Renan Pedroso (voz e violão), Aldacir Júnior (voz e bumbo) e Emílio Fogaça (voz, gaita e bumbo), foi uma prévia das apresentações musicais da Semana Farroupilha. “Nós agradecemos a Secretaria de Turismo pela oportunidade e parabenizamos pelo incentivo a todos os músicos. É uma felicidade poder mostrar o nosso trabalho e defender a nossa música, a nossa cultura, onde parte dela começou a partir del gaucho, como a gente diz”, destacou Rauber.

Na última Sexta Live Show, que será no dia 18, o tema será a Semana Farroupilha. As atrações da Temporada de Inverno podem ser acessadas por meio dos canais digitais @canelapaixaonatural no Facebook e YouTube.