Novo sistema de videomonitoramento começa a ser instalado em Gramado

A Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana deu início à instalação do novo sistema de videomonitoramento de Gramado na tarde da terça-feira, dia 15. Neste processo há a inclusão de 11 novos pontos com a instalação de mais 35 câmeras regulares e outras seis câmeras LPR. Estes equipamentos serão utilizados para a leitura de placa dos veículos que ingressarem na cidade a fim de se obter o cercamento eletrônico do município. Nenhum destes aparelhos será utilizado para multas.

O novo sistema será espelhado junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil de Gramado. A central de controle permanece na Brigada Militar em Gramado. Os aparelhos também são compatíveis para recepcionar software de leitor facial e vídeo análise. Este novo sistema dispõe, ainda, do software Digifort, cuja tecnologia possibilitará a comunicação das câmeras antigas com as novas. Entre as mudanças também está a interligação das seis câmeras LPR com o sistema Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, que permite acesso ao banco de dados veiculares da instituição.

A cidade já dispunha de 13 câmeras de monitoramento que permanecem em atividade. Deste modo, Gramado terá um total de 48 câmeras em 24 pontos do município.

Locais das 35 novas câmeras

*Praça Isaías Elias de Moura, no bairro Moura (3 câmeras)

*Complexo Ernesto Volk, no bairro Piratini (3 câmeras)

*Vila Olímpica, no bairro Várzea Grande (3 câmeras)

*Praça do Loteamento Altos da Viação Férrea no bairro Várzea Grande (3 câmeras)

*Cruzamento das ruas Emílio Leobet e Venerável, no bairro Avenida Central (3 câmeras)

*Cruzamento da Rua Emílio Leobet com Avenida Borges de Medeiros, próximo ao Corpo de Bombeiros, no bairro Centro (4 câmeras)

*Cruzamento das ruas Antônio Benetti Sobrinho, com Vereador Theodoro Michaelsen e com a Estrada da Linha Bonita, no bairro Mato Queimado (3 câmeras)

*RS-235, próximo à Polícia Rodoviária, no bairro Planalto (2 câmeras)

*Lago Negro, no bairro Planalto (4 câmeras)

*Cruzamento da RS-115 com Rua Faustino Rissi, no bairro Várzea Grande (4 câmeras)

*Sociedade Independente da Serra Grande, no bairro Várzea Grande (3 câmeras)

Locais das seis novas câmeras LPR

*RS-235, próximo à Polícia Rodoviária, no bairro Planalto (2 câmeras)

*Lago Joaquina Rita Bier, no bairro Planalto (2 câmeras)

*RS-235, na saída para Canela (2 câmeras)