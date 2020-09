O SUCESSO DO ORÇAMENTO FAMILIAR É RESULTADO DO COMPROMETIMENTO DE TODOS • Juliana Alano #10

O SUCESSO DO ORÇAMENTO FAMILIAR É RESULTADO DO COMPROMETIMENTO DE TODOS •...

Caro leitor, uma das maiores reclamações dos meus clientes de coaching financeiro é – “Lá em casa só eu me esforço para fazer dar certo”. Realmente já um passo muito importante decidir organizar as finanças da família, quando não existe o envolvimento de todos certamente será mais difícil, mas não impossível ter uma vida financeira equilibrada.

Antes mesmo de fazer o planejamento é importante que você pai e mãe conversem com os filhos e peçam a colaboração, enfatizando os benefícios que a família vai ter se todos caminharem juntos.

Quando temos um objetivo muito forte é mais fácil abrir mão de algo em detrimento de outro que não vai fazer diferença em nossa vida. Tenho certeza que você vai cuidar com gastos desnecessários se o objetivo for viajar de férias com a família para a praia predileta, por exemplo. E acreditem dá para economizar muito só prestando atenção no consumo do dia a dia.

Vamos para uma dica prática? A alimentação é responsável por um grande percentual das despesas da casa. Você deve estar pensando, já sei que tenho que fazer a lista e ir para o mercado sabendo o que preciso comprar e me deter em gastar apenas com as coisas necessárias. Isso mesmo precisa da lista, mas antes de fazer a lista pense com cautela como será sua semana, que frutas da estação estarão mais em conta, a quantidade de produtos perecíveis que irão efetivamente consumir.

Acompanhei muitas famílias que pela falta de organização e entendimento das quantidades dos produtos da lista, jogavam dinheiro fora e não temos só a questão de recursos financeiros neste caso, mas o desperdício dos alimentos.

Outra super dica é comprar cestas prontas, as famosas cestas básicas, que já avançaram para cestas master, premium, dentre outras. O custo das cestas prontas é menor do que você comprar os itens separadamente. E muitos mercados ainda te dão a opção de trocar alguns itens da cesta por similares, sem alteração de preço.

Não é fácil, mas é simples criar novos hábitos, precisamos apenas de conhecimento, prática e repetição. Se você está acha ruim investir seu tempo e dinheiro para ter uma nova realidade, reflita quanto CUSTA ficar como está HOJE!