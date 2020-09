Projeto Social com foco no Marketing Digital promete ajudar os pequenos empresários a lucrarem nas redes sociais

Projeto Social com foco no Marketing Digital promete ajudar os pequenos empresários...

Um projeto social com foco no Marketing Digital servirá de apoio

para 5 empreendedores canelenses e gramadenses de forma

gratuita durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro.

A Hoteleira e Especialista em Marketing Digital, Mary Martin, teve

essa iniciativa após identificar, através de sua Agência, a

dificuldade de muitos empreendedores em comercializar os seus

produtos e serviços de uma maneira assertiva nas mídias sociais.

“Um de nossos objetivos, é ajudar os pequenos empreendedores

nessa transição do negócio físico para o digital. Eu sempre digo

que ser digital já passou de tendência para uma necessidade, por

isso, a importância e a urgência de criar estratégias inteligentes

para trabalhar o marketing digital de uma forma assertiva. Já

ajudamos alguns microempreendedores da região, mas com esse

projeto queremos ir além. Não será apenas um momento de

aprendizado, mas vários momentos, onde juntos criaremos a

identidade visual do negócio, o planejamento das estratégias

trimestrais e principalmente vamos orientar o pequeno

empreendedor a usar as mídias a seu favor, com o objetivo de

tornar toda sua visibilidade em rentabilidade.”

A escolha dos participantes do projeto será realizada de acordo

com o grau de necessidade do empreendedor, identificado

através da análise da presença digital da marca, feita pela própria

agência.”Vamos buscar os negócios entre os nossos seguidores,

pedir indicações e aguardar até o dia 20 para que os micro

empresários também tenham a iniciativa de se cadastrar para

participar.”

Interessados em saber mais sobre o projeto e serviços da #LikeMKT, fazer contato através do Instagram @like.mkt.agencia, pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (54) 991710793.

Serviços oferecidos: Gestão Completa de Mídias Digitais

(Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Blog), Consultoria e

Mentoria Digital, Identidade Visual e Criação de Materiais Gráficos

e Interativos.



Instagram: também utilizamos a nossa conta no Instagram

(@like.mkt.agencia) como um meio de comunicação que vai além

da “apresentação comercial” de nossos serviços. Quem segue a

página encontra muitas dicas e explicações objetivas, claras e

simples sobre todos os assuntos que envolvem as Mídias Digitais

de uma forma totalmente gratuita e efetiva.



Principais nichos: Meios de Hospedagem, Alimentos & Bebidas,

Imobiliárias, Consultórios, Escritórios de Advocacia, Esportivo,

Profissionais liberais, entre outros.

Contatos:

[email protected]

(54) 991710793