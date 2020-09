Canela – Dupla é detida por roubo a comércio

Continua depois da publicidade

No começo da noite de quarta-feira (16), por volta das 18 horas, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, para atender ocorrência de roubo em uma loja e assistência de eletrodomésticos, na Rua Sete de Setembro, na área central.



Com as informações repassadas, as guarnições realizaram buscas. A Força Tática avistou um dos indivíduos suspeitos, que ao perceber a presença da viatura correu em direção a sua residência.

O rapaz de 18 anos, com vasta ficha criminal por furtos, receptação e vários tráficos de drogas, confessou a participação no crime. Ainda relatou quem era o comparsa, que teria lhe fornecido a arma.

O outro acusado foi visualizado e abordado em frente a casa de sua mãe, também na área central. Este também de 18 anos, com antecedentes por posses de entorpecentes, disse que a única coisa que possuía de ilegal era uma cápsula de calibre 32 e um pé pequeno de maconha. E que a arma estaria com o primeiro abordado.

Então ele confessou onde havia escondido a arma e levou os Policiais Militares até o local onde estava o revólver calibre 32, que possuía uma cápsula no tambor.

A vítima reconheceu a dupla como sendo os autores do crime. Ambos presos em flagrante e conduzidos ao presídio de Canela.

Foto: Reprodução/1º BPAT