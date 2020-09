Corsan apresenta investimentos em água e esgotos para Canela

Continua depois da publicidade

A Corsan apresentou à prefeitura de Canela o andamento do Plano de Ação do Sistema Integrado das Hortênsias, um conjunto de investimentos no valor de R$ 240 milhões que está qualificando o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotos de Canela e Gramado. O evento foi realizado online na manhã desta quinta-feira, dia 17, e contou com a presença do diretor-presidente Roberto Barbuti.

Na oportunidade ele ressaltou as obras em andamento no abastecimento de água que têm como objetivo garantir o pleno atendimento à população já no próximo verão, bem como os investimentos em esgotamento sanitário que deixarão Canela numa situação diferenciada. Além disso, o objetivo é universalizar os serviços de esgotos antes dos prazos previstos no novo marco regulatório,informando que está programado para 2021 o leilão de uma parceria público-privada para universalizar o saneamento na região das Hortênsias, com valor previsto de R$ 150 milhões. A iniciativa integra ação da Corsan para prestar contas sobre o plano definido para a região das Hortênsias. A apresentação para o município de Gramado foi feita na terça-feira (15).

Na explanação das ações, conduzida pelo diretor de Operações da Corsan, André Finamor, foi informado que a Companhia está investindo R$ 90 milhões no abastecimento de água das duas cidades. Os investimentos incluem oito poços artesianos, que vão acrescentar 100 l/s de água ao sistema; 6,5 km de adutora de água bruta; 15,7 km de adutora de água tratada; três Estações de Tratamento de Água (ETAs) compactas (que vão produzir 90 l/s); quarto reservatórios, com capacidade total de 6,5 milhões de litros; e duplicação da ETA 2 para produzir 600 l/s.

Dentro desse pacote, Finamor mostrou as obras em andamento e já concluídas, bem como as entregas para os próximos meses. Entre elas, a perfuração dos oito poços, para atender os bairros Várzea Grande, Moura, Piratini, Dutra e Ávila; instalação das ETAs compactas; e a nova adutora de água bruta. Os dois primeiros investimentos têm previsão de entrega no próximo verão; e o terceiro, no primeiro semestre de 2021. O diretor frisou que as ações implementadas no plano emergencial já aumentaram em 35% a capacidade de fornecimento de água em Gramado para o próximo verão e que, quando estiverem concluídas, em 2024, as obras de curto prazo, em andamento, vão aumentar em 75% a capacidade.

“Isso é muito importante, porque o sistema é integrado pelas duas cidades, e com a entrada em operação desses poços artesianos em Gramado, há maior disponibilidade de água para Canela, que chamou de “coração do sistema”, pois é nessa cidade que estão localizadas as duas ETAs. Informou também que os investimentos incluem trabalho de georreferenciamento dos sistemas de água e esgoto de Gramado e Canela, garantindo mais agilidade e assertividade nos serviços.

Em relação ao esgotamento sanitário, Finamor ressaltou que, com as previsões de entregas já contratadas, a cobertura de esgoto saltará de 32% para 55% em Gramado e de 16% para 50% em Canela. Os investimentos abrangem a implantação de redes coletoras e estações de tratamento que, no caso de Canela, conta com a parceria da prefeitura na implantação de quatro ETEs compactas.

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, lembrou a importância do esgotamento sanitário e da necessidade das pessoas em terem água tratada em suas casas, pois é uma questão de saúde. “Todos terão água de qualidade e a certeza que seus esgotos serão tratados antes de voltarem à natureza”, afirmou o prefeito de Canela. O secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do município, Jackson Muller, também elogiou a atuação da companhia, ressaltando que o modelo de gestão implantado pela Corsan, a partir de uma orientação do governo do Estado, está trazendo significativos avanços nos serviços prestados pela empresa, o qual ele é testemunha.

Também esteve presente o diretor de Expansão da Corsan, Julio Hofer, que reafirmou o compromisso da sua diretoria em entregar obras com agilidade, possibilitando que a companhia seja parte das soluções às questões urbanas do município. Gestores da Companhia e do município acompanharam o evento.