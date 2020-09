PDT terá Tolão e Josemar como candidatos à Prefeitura de Canela

Continua depois da publicidade

Durante convenção municipal realizada na noite desta quarta-feira (16), o PDT de Canela confirmou a sua chapa pura na majoritária com Tolão e Luiz Josemar Pereira da Silva, além de anunciar uma nominata com 17 candidatos a vereador. O partido anuncia a dupla como sendo uma oposição firme e propositiva ao atual governo.

Há até poucos dias o PDT tinha dois pré-candidatos na majoritária, mas o ex-prefeito José Vellinho Pinto abriu mão e concorrerá a vereador. Tolão vinha trabalhando há quase quatro anos declarando a sua intenção de concorrer a prefeito nesta eleição. Realizou um belo trabalho enquanto secretário de Educação de Canela e a escolha do seu nome foi unanimidade dentro do partido.

Durante seu discurso, Tolão afirmou que fará uma campanha limpa e propositiva. “Nós do PDT estamos nos propondo a fazer uma das campanhas mais limpas da história de Canela. Propondo alternativas, discutindo problemas e apontando soluções com zero agressões. O PDT quer a campanha da proposição, da discussão e da alternativa. Mas não confundam a minha cordialidade com falta de firmeza”, destacou.

Tolão frisou ainda que a campanha será construída com pouco dinheiro, mas na base da união de sua militância e na qualidade de seus quadros. “Estamos apresentando talvez a melhor nominata da história do PDT em Canela. Quatro vereadores, um ex-prefeito, dois professores e assim por diante… pessoas que tem condição de representar o nosso partido na Câmara”, acrescentou.

Por fim, Tolão também elogiou a escolha do partido de colocar Luiz Josemar como vice na chapa. “A escolha do meu amigo Josemar é uma grande homenagem que o PDT faz aos trabalhadores e aos servidores públicos. Ele que é servidor público concursado, agora aposentado depois de cumprir uma longa trajetória. O PDT não faz de conta que respeita o trabalhador, ele realmente respeita”, completou.

O PDT de Canela estará coligado com o PL e o PCdoB.

Confira a nominata completa de candidatos a vereador pelo PDT:

Carlos de Oliveira

Dalziza Regina Nunes de Azevedo

Daniel Luiz Ferreira Almeida

Edison Cardoso Carlos

Flaviano Corrêa

Gabriela Thomazi Cézar

Jerônimo Terra Rolim

Joanete Pistorello Dalanhol

João Marciano dos Santos Gil

Jonas Roberto Bohn Bernardo

Jorge Juarez Carasai

José Vellinho Pinto

Maria Patrícia Silva de Souza

Marione da Silva Fão

Merlin Jone Wulff

Onira Oliveira dos Santos

Ricardo Ambros

Confira o breve currículo dos candidatos na majoritária:

Gilberto Tegner, mais conhecido como “Tolão”, tem 55 anos, é nascido e criado em Canela e sempre teve uma biografia dedicada à cidade. Ao longo de sua trajetória na vida pública canelense, atuou como: Secretário de Saúde e Bem-Estar Social (1993); Secretário de Administração (1999); Secretário de Obras e Planejamento (1999-2002); Secretário de Educação e Cultura (2003-2004); e Secretário de Educação, Esportes e Lazer (2017-2020). É Técnico em Contabilidade, Bacharel em Administração de Empresas, Curso Superior em Gestão Imobiliária e Pós-Graduado em Educação. Além disso, realizou diversos trabalhos comunitários no município, tendo atuado de forma voluntária como Diretor Financeiro do Hospital de Caridade de Canela (2010-2012). Teve ainda participação nos diversos eventos artísticos e culturais.

Luiz Josemar Pereira da Silva tem 63 anos, é natural de Jaquirana e reside em Canela desde os seis anos de idade. Exerceu carreira como servidor público na Prefeitura de Canela por 43 anos, tendo se aposentado no ano passado da função de Auditor da Receita. Foi um dos fundadores do Sindicato de Servidores Municipais de Canela (SSMC) e da Associação Ecológica Canela Planalto das Araucárias (Assecan). Presidiu o Hospital de Caridade de Canela durante um período através da cadeira que ocupava no conselho da entidade. Participa ativamente do Rotary Club de Canela e é membro da Maçonaria. Josemar é Técnico em Contabilidade, bacharel com Administração de Empresas e pós-graduado em Educação. É filiado ao PDT desde a fundação do partido em Canela.

Fotos: Divulgação