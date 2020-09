PT de Gramado confirma cinco candidatos a vereador e retorno de Gilnei Benetti ao cenário eleitoral

Continua depois da publicidade

O PT de Gramado confirmou em convenção municipal realizada na noite desta quarta-feira (16), que inicialmente terá cinco candidatos a vereador disputando a eleição proporcional. Entre os nomes confirmados estão o atual vereador Professor Daniel, Alessandra Marcon, Simone Lovato, Sidão Zamberlan e Gilnei Benetti, presidente do partido e ex-vereador por três mandatos que retorna à política para disputar uma vaga no legislativo. A nominata ainda pode ser ampliada até o registro final das candidaturas.

Para Gilnei Benetti, o PT vai para a disputa com uma nominata extremamente qualificada e representativa,buscando honrar o legado construído pelo partido em Gramado. “Queremos continuar no poder legislativo mostrando nosso trabalho, defendendo a democracia, a justiça, o meio ambiente e as pessoas que mais precisam. Esses são alguns de nossos compromissos, Gramado precisa do PT na Câmara”, destacou.

Na eleição majoritária o PT estará coligado com MDB, PCdoB e Republicanos, apoiando os pré-candidatos Evandro Moschem e Alexandre Meneguzzo, que também estiveram acompanhando a convenção.

Fotos: Moisés Castilhos/Agência Methodus