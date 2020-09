Indícios apontam suicídio com medicamentos, por homens encontrados no cânion Fortaleza

Remédios controlados e um roteiro para sua utilização foram encontrados na barraca, com os corpos

Tudo aponta que os dois homens encontrados mortos, no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, cometeram suicídio com medicamentos.

O delegado Vladimir Medeiros, que é responsável pelas delegacias de Polícia Civil de Canela e Cambará do Sul, trabalha com esta linha de investigação. Entre os principais indícios está uma anotação, feita a mão, com instrução para uso de medicamentos, uma espécie de roteiro, para uso, um após o outro, que resultaria fatalmente em morte.

Também, na barraca, onde os corpos foram encontrados, foi achada grande quantidade de medicamentos, que batiam com o roteiro escrito a mão. O que vai ratificar essas informações é o resultado da necrópsia, pois, nenhum dos corpos apresentavam sinais de violência.

O trabalho de remoção aconteceu na noite deste domingo (13), uma força-tarefa foi organizada. Em razão do difícil acesso ao local, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a Brigada Militar da região atuaram para localizar e trazer os dois corpos para a cidade.

A Polícia Civil – através da Delegacia de Polícia de Cambará do Sul e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo – investiga o caso. Os corpos foram encaminhados para exame pericial. Um deles foi identificado por familiares como sendo Israel Ethur Vieira, que estava desaparecido desde o dia 5 de setembro, quando familiares registraram o fato na Polícia Civil de São Leopoldo, cidade em que ele residia.

Para a remoção dos corpos, houve a necessidade de emprego de equipamentos, inclusive trator e cavalos. As equipes percorreram cerca de 15 km, por estradas secundárias e trilhas até o local em que os corpos se encontravam.

A força tarefa era composta de cerca de 22 pessoas, dentre policiais civis, bombeiros militares e policiais militares e os trabalhos duraram toda a tarde e noite deste domingo (13).