Oficina de “boia” campeira encerra Semana Farroupilha de Canela

A programação da Semana Farroupilha de Canela encerra-se no domingo, 20 de setembro, com uma oficina sobre “boia” campeira, ministrada por Fábio Hanel dos Santos, com ajuda do jovem Mauricio Moraes da Silva, do DTG Chaleira Preta. À noite, às 20 horas, um material audiovisual pelos canais Canela Paixão Natural, com o Hino-Rio Grandense, marca o fim do evento

Em função da pandemia do coronavírus, o evento é realizado somente com conteúdo digital. Desde o dia 13, as atrações estão sendo transmitidas por meio do canal @canelapaixaonatural, no You Tube, no Instagram e no Facebook.

Até o término da programação, o público ainda poderá conferir atrações como live musical, oficinas de culinária, preparo do chimarrão e declamações, entre outras atividades.

Algumas atrações dos festejos farroupilhas ocorreram em paralelo à Temporada de Inverno On-line. Nesta sexta-feira, dia 18, haverá uma live-tertúlia com Pontezuela, Lauri Duarte e Eder Castro, às 20 horas.

Com o tema “Gaúchos Sem Fronteiras”, a Semana Farroupilha contou com o envolvimento do CTG Querência e os DTGs Amigos Estancieiros e o Chaleira Preta, do CIEP Neusa Mari Pacheco. A Semana Farroupilha é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com curadoria de Márcio Cavalli.

O CTG Querência promoveu palestra sobre a sua história e oficinas de brinquedos e brincadeiras de antigamente. “O CTG Querência participou como pôde, realizando quatro atividades on-line, com gravações caseiras, sem nenhuma produção, mas conseguiu transmitir sua mensagem, integrando os jovens, fazendo com que eles corressem atrás das informações, fizessem as filmagens e edições dos vídeos”, avaliou o patrão da entidade, Jeferson Lodéa.

Fundado oficialmente em 2014, o DTG Chaleira Preta participou com oficinas apresentadas pelos irmãos Júlia e Júlio Trein. “Minha opinião em relação à Semana Farroupilha é totalmente positiva. A ideia foi muito boa, assim se mantém a tradição mesmo não podendo estar juntos num fandango, numa apresentação, num churrasco ou carreteiro que, para nós do DTG, isso era costume de reunirmos e fazermos. As palestras poderiam ter sempre”, destacou a responsável pela entidade, Veridiana Trein, quanto à realização da Semana Farroupilha no formato virtual.

Já o DTG Chaleira Preta, do CIEP Neusa Mari Pacheco, contribui com a Semana Farroupilha promovendo declamações e oficinas especiais, como a da boia campeira que ocorrerá no domingo, dia 20. “Muito importante a participação do DTG Chaleira Preta na Semana Farroupilha de Canela, mesmo que em um formato diferente neste ano. Pelas redes sociais, o DTG é a semente que plantamos para que a autêntica cultura gaúcha seja cultivada, dê frutos e possa continuar perpetuando pelas gerações”, destaca o diretor da Escola Neusa Mari Pacheco, Márcio Gallas Boelter.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (18)

Erva-mate na culinária, com Júlia Trein, O Chimarrão, com Júlio Trein, do DTG Amigos Estancieiros. Link liberado a partir das 10h.

19h – Live-tertúlia com Pontezuela, Lauri Duarte e Eder Castro, às 20h

Sábado (19)

Declamação, com Júlio Barcelos. Nós de lenço, com William de Moraes da Silva. DTG Chaleira Preta (Escola Neusa Mari Pacheco). Link liberado às 15h.

Domingo (20) – Dia do Gaúcho

Oficina de boia campeira, com Fábio Hanel dos Santos e Mauricio Moraes da Silva. DTG Chaleira Preta (Escola Neusa Mari Pacheco). Link liberado às 10h.

Encerramento da Semana Farroupilha, com audiovisual com o Hino Rio-Grandense. Link liberado a partir das 20h

