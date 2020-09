12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado: a tradição do pão colonial, recheado com salame e copa lombo

Continua depois da publicidade

Chefs do Senac-RS irão ministrar 10 oficinas gastronômicas da “Cozinha Experimental” do 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Uma delas será a oficina “A tradição do Pão Colonial, Recheado com Salame e Copa Lombo“, com o chef Endrigo Sedrez (Senac Gramado), na qual ele ensinará o passo a passo da produção do pão e da montagem de maneira simples e fácil.

As atividades são 100% digitais e ambientadas nas dependências do Senac Gramado, parceiro do Festival. Com o tema “Do produtor à mesa”, a Prefeitura Municipal de Gramado por meio da Gramadotur, com correalização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) está promovendo o 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado.

Pão Colonial, Recheado com Salame e Copa Lombo

Endrigo Sedrez – Gramado

Rendimento: 4 pessoas

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo

15 g de fermento biológico seco

3 colheres ou 30 g de açúcar refinado

1 colher ou 15 g de sal

5 colheres ou 50 ml de azeite de oliva

2 colheres ou 20 g de manteiga

1 este

1 ½ copo ou 400ml de água

250g de copa lombo

1 gema para pincelar

Modo de preparo: