Rota Romântica lançará o Circuito de Cicloturismo

Continua depois da publicidade

O Circuito de Cicloturismo da Rota Romântica, um produto turístico inédito na região, será lançado neste domingo, dia 27 de setembro, através de uma live pelo canal do facebook da Rota Romântica – @rotaromantica.rs.

Diante da necessidade de distanciamento social e a perspectiva pela retomada do turismo na região, a Associação dos Municípios da Rota Romântica apresentará, a partir das 16h15min, todas as informações deste circuito autoguiado com 355 quilômetros e que engloba os 14 municípios da região.

O lançamento no Dia Mundial do Turismo está alinhado com a expectativa deste circuito ser uma alternativa segura para a retomada do turismo, pois pode ser realizado de forma individual, ou em pequenos grupos, e totalmente ao ar livre.

Durante a live serão apresentados e disponibilizados os materiais elaborados pela Rota Romântica para a realização do circuito. Projetado para ser realizado de bicicleta, dentro das normas da ABNT NBR 15.509-2, o circuito também poderá ser percorrido a pé.

A Rota Romântica é composta pelas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Linha Nova, Picada Café, Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula.

O circuito de cicloturismo tem o patrocínio master da Sicredi Pioneira RS.