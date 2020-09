Semana Farroupilha de Canela supera desafio de realizar programação on-line

Continua depois da publicidade

O Rio Grande do Sul festeja em setembro a Semana Farroupilha e, apesar da pandemia, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela não deixou de promover e difundir a cultura gaúcha. O evento foi reformulado. Passou a ser realizado de forma virtual. Com diversificada programação, foi transmitido de 13 a 20 pelos canais @canelapaixaonatural, no You Tube, no Instagram e no Facebook.

O conteúdo digital foi um sucesso e incluiu atrações artísticas entre shows musicais e de dança. Palestras, materiais audiovisuais, oficinas sobre a culinária nativista, sobre os brinquedos e brincadeiras de antigamente, artesanato e resgate de danças proporcionaram uma grande interatividade com o público. As atrações atingiram 46.034 visualizações em redes sociais, receberam 2.693 curtidas e 428 compartilhamentos foram feitos. “A realização da programação on-line foi um desafio. O ponto positivo é que a internet não tem fronteiras. Várias pessoas curtindo e compartilhando nossos materiais nas redes sociais. São materiais que vão ficar para sempre nas redes. As pessoas poderão consultar a hora que quiserem”, avalia o coordenador e curador do evento, Márcio Cavalli.

Conforme Cavalli, a ideia inicial era realizar algumas atividades presenciais, seguindo os protocolos. No entanto, para não correr o risco de mudança de bandeiras, a organização optou pela programação toda on-line.

Entidades como o CTG Querência, Os Tapejaras, o DTG Amigos Estancieiros e o DTG Chaleira Preta envolveram-se nos festejos tradicionalistas difundidos pela internet. Cavalli destaca que a união das entidades, ao longo dos anos, tem sido fundamental a cada edição.

TEMPORADA DE INVERNO

Com o tema “Gaúchos sem Fronteiras”, a Semana Farroupilha também contou com programação paralela a Temporada de Inverno On-line, com as apresentações de Pontezuela, Lauri Duarte e Eder Castro, na Sexta Live Show. Na Terça Retrô, teve Show Gaúcho da Churrascaria Garfo & Bombacha, a Quarta Gastronômica foi com Canelle Bistrot. Na quinta-feira, ocorreu uma live-tertúlia com Kerolin Acordeonista e seu Pai.

