Turismo da Serra Gaúcha no pós-pandemia é tema de webpalestras do Senac EAD

Já não é novidade que o Turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia e pelo isolamento social. A Sondagem dos Meios de Hospedagem, divulgada pelo segundo semestre pela Fecomércio-RS, apontou que 50,4% das empresas pesquisadas tiveram perdas superiores a 50% na comparação com o mesmo período de 2019. Mas o Turismo está retomando e, para discutir esse novo cenário, o Senac EAD realiza o evento on-line “Turismo da Serra Gaúcha no Pós-Pandemia“. O ciclo de atividades acontece entre os dias 22 e 24 de setembro com webpalestras às 20h e acontece em alusão ao Dia Mundial do Turismo, celebrado no dia 27 de setembro.

Na terça-feira (22), a live aberta no Facebook do Senac-RS “Pós-pandemia: o retorno do turismo” abre a programação. O tema será debatido pelo presidente da GramadoTUR, Rafael Carniel de Almeida, e pelo presidente do Conselho Municipal do Turismo de Caxias do Sul (COMTUR), Jacson Papi.

As duas próximas atividades serão webpalestras voltadas apenas aos inscritos no evento, que já podem garantir a vaga gratuitamente, mediante inscrição no sitewww.senacrs.com.br, na aba “Próximos Eventos”. No dia 23 (quarta-feira), acontece a webpalestra “Além da imigração italiana – as novas gerações na Serra Gaúcha”, com a doutora em Educação Terciane Ângela Luchese e o Secretário de Cultura e Turismo de Farroupilha, Miguel de Souza.

Por fim, o “Boom no turismo – Atrações imperdíveis da Serra Gaúcha” será o tema que fecha o evento no dia 24 de setembro (quinta-feira). O assunto será apresentado pelo Secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Parisotto, e pela turismóloga do Sesc/RS Daniela Carolina Marmitt.

Veja a programação abaixo:

Evento “Turismo na Serra Gaúcha na Pós-Pandemia” – Senac EAD

Inscrições gratuitas: www.senacrs.com.br, na aba “Próximos Eventos”

22/9 (terça-feira) às 20h – Live no Facebook do Senac-RS: Pós-pandemia: o retorno do turismo

Palestrantes: presidente da GramadoTUR, Rafael Carniel de Almeida; presidente do Conselho Municipal do Turismo de Caxias do Sul (COMTUR) e fundador da Mousai (Grupo de Preservação do Patrimônio Histórico), Jacson Papi

23/9 (quarta-feira) às 20h – Webpalestra: Além da imigração italiana – as novas gerações na Serra Gaúcha

Palestrantes: doutora em Educação – linha de Cultura e Sociedade Terciane Ângela Luchese, e Secretário de Cultura e Turismo de Farroupilha, Miguel de Souza

24/9 (quinta-feira) às 20h – Webpalestra: Boom no turismo – Atrações imperdíveis da Serra Gaúcha

Palestrantes: Secretário de Turismo de Bento Gonçalves Rodrigo Parisotto; turismóloga do Sesc/RS Daniela Carolina Marmitt

