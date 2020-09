Canela registra diminuição significativa nos casos ativos de covid-19

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado na tarde desta terça-feira (22), foi registrado que 19 pacientes receberam alta, sendo considerados curados. Com isso, o número de pessoas curadas chegou a 639.

Outro dado divulgado, como de costume, foram os testes que resultaram positivo. Nas últimas 24 horas oito exames apontaram a contaminação pelo novo coronavírus.

A boa notícia é a significativa diminuição de casos ativos de covid-19. No momento 30 casos ainda se mantém ativos.

Canela tem 689 casos confirmados desde o início da pandemia, com 20 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

HOSPITALIZADOS

Atualmente, dois pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que um teve diagnóstico positivo para o coronavírus e outro ainda aguarda o resultado do exame.

O paciente suspeito está na UTI do Hospital de Caridade de Canela (HCC).

TRANSPARÊNCIA

Boletins, gráficos com o monitoramento do vírus em Canela, mapas com números de infectados por bairros e outras informações sobre o enfrentamento da pandemia no município estão disponíveis aqui.