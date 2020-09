Entrega de prêmios do Aluno Nota 10 de Gramado continua nessa 4ª feira

Continua depois da publicidade

Entre os prêmios a serem entregues está o desconto de 90% no curso integral de Direito da Universidade de Caxias do Sul, Unidade das Hortênsias, hoje em cerca de R$ 80 mil. O premiado pagará apenas 10% para cursar. Também será entregue um curso técnico de nível superior da Unopar, 100%, estimado em R$ 12 mil.

O dia 23 de setembro, pela manhã e tarde, será de momentos muito bons para alunos e escolas de Gramado e Canela. O Parque Mini Mundo, depois de todo o adiamento causado pela pandemia, fará a entrega das premiações para os finalistas em três categorias do Projeto Aluno Nota 10. Mesmo não sendo uma Noite de Oscar da Educação, como aconteceu nos últimos seis anos, o Mini Mundo tem se esforçado para atender os compromissos assumidos com as escolas inscritas e com as 24 empresas que apoiam o projeto. Assim, direções, alunos, representantes da 4ª CRE e empresários serão esperados para os atos de retiradas de troféus, kits escolares, camisetas e prêmios nas categorias 3º ao 5º ano, 6º ao 9º ano e Ensino Médio, no estacionamento do Mini Mundo, em sistema drive-in. Os atos acontecerão em três horários diferentes para evitar aglomerações.

CONFIRA OS PRÊMIOS QUE SERÃO ENTREGUES NESTA 4ª FEIRA:

Prêmios 3º ao 5º ano

1º lugar Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração 2º lugar Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração 3º lugar Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração 4º ao 10º lugar Troféu + Kit Escolar

Prêmios do 6º ao 9º ano