Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado oferece oficinas gastronômicas online gratuitas

Cozinha Experimental faz parte da programação e estará disponível no canal oficial do evento no Youtube

Com a necessidade de reformulação do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, neste ano a prestigiada Cozinha Experimental acontece no ambiente digital. Para uma experiência mais democrática e segura, 21 oficinas serão disponibilizadas gratuitamente, de forma gradativa, no canal oficial do festival no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCjl6rBtqE3UMfBsTn2KoMGA). Gravadas na cozinha do Senac Gramado, apoiador do evento, as aulas oferecem receitas e curiosidades da gastronomia da cidade.

Alinhada ao tema da 12ª edição “Do Produtor à Mesa“, que tem a proposta de unir a agroindústria local e a gastronomia de Gramado, a programação apresenta oficinas que vão trazer o passo a passo para recriar em casa as receitas deliciosas e típicas da região. Através da parceria do festival com a startup de Impacto Social Semearhis, o formato online também permitirá atingir um público ainda maior com a transmissão e interpretação em LIBRAS de oficinas por intérpretes surdos e ouvintes. Quebrando alguns paradigmas e humanizando ainda mais a tradução, um modelo inédito foi utilizado em cinco aulas, onde o intérprete estará ao lado do chef no vídeo, e não na tradicional janela de libras.

Os chefs do Senac-RS estarão à frente de 10 oficinas gastronômicas e ensinarão receitas que vão deixar todos com água na boca. A chef Larissa Marques (Senac Gramado) traz o Tortei com abóbora, canela e ovo caipira; Carreteiro defumado; Canapé de pão de milho com geleia e a Tarte Tatin, clássica torta de maçã. O chef Endrigo Sedrez (Senac Gramado) prepara o tradicional Pão colonial recheado com salame e copa lombo, além de uma reinvenção do Bolinho de batata recheado com costelinha de porco defumado; Feijão à moda portuguesa e um Risoto de cogumelos. Já o reconhecido chef e professor, Mamadou Sène (Senac Porto Alegre), vai mostrar como fazer Compotas de figo e doce de abóbora com creme de açafrão e cream cheese e Truta recheada com presunto de parma ao molho de champignon.

Representando a UCS Região das Hortênsias, apoiador do festival, os chefs Iraci Brohem e Rodrigo Mylius vão capitanear cinco oficinas com saborosas receitas de pratos e sobremesas. Ele apresenta o Aligot de Aipim com Cogumelos Defumados e Crispis de Couve, a Canjiquinha com Linguiça Colonial e Queijo Serrano e o Risoto de Laranja ao Pesto. Ela mostrará como preparar os doces Panna Cotta com Mel e Farofa de Cookies e Tiramisú, Café Chocolate e Casquinha de Laranja.

A Oxford e Strauss, patrocinadores do evento, marcam presença na Cozinha Experimental com a oficina “As raízes da minha terra”, ministrada pela chef Mônica Boff, que ensina como preparar uma refeição completa utilizando insumos de produtores locais de Gramado. Para a entrada, um Creme de Moranga Cabotiá com Croutons e Queijo Colonial. No prato principal, uma Costelinha Suína na panela acompanhada de Aipim na manteiga e farofa de ervas frescas e para sobremesa uma Cuca de Ricota com Doce de Leite Caseiro.

Na programação, também estarão contempladas as oficinas “Descobrindo o Sorrentino”, com o chef Toríbio Malagodi, da Engenho da Pasta Massas Artesanais; “Culinária Ancestral Ayurveda”, com a terapeuta Vanessa Santetti, preparando Kichari e Masala digestiva; “A Cultura do Mate Chimarrão – Origens e saberes desta bebida ancestral”, com Fernanda Valente e Rodrigo Schlee (Matería Capitão Rodrigo), ensinando Mate tostado, Chá Mate Tostado e Mate Doce com leite; “Benefícios da pimenta: Polenta com Molho Suave da Mama”, com Mario Bellio Jr (Bellio Artigianale); e “Semeando Impacto Social”, com a Semearhis.

Também será disponibilizado um e-book com todas as receitas das oficinas no site do evento (https://www.festivalgastronomiagramado.com.br/).

Confira a programação completa abaixo.

PROGRAMAÇÃO COZINHA EXPERIMENTAL ONLINE

19/09 – (LIBRAS) O sabor da massa fresca recheada -Tortei com abóbora, canela e ovo caipira, com Chef Larissa Marques (Senac Gramado)

20/09 – Aligot de Aipim com Cogumelos Defumados e Crispis de Couve, com Chef Rodrigo Mylius (UCS Hortênsias)

21/09 – A Cultura do Mate Chimarrão – Origens e saberes desta bebida ancestral, com Fernanda Valente e Rodrigo Schlee (Matería Capitão Rodrigo)

22/09 – (LIBRAS) A tradição do Pão colonial, recheado com salame e copa lombo, com Chef Endrigo Sedrez (Senac Gramado)

23/09 – Cozinha de vanguarda com produtos de Gramado -Risoto de cogumelos, com Chef Endrigo Sedrez (Senac Gramado)

24/09 – Risoto de Laranja ao Pesto, com Chef Rodrigo Mylius (UCS Hortênsias)

25/09 – (LIBRAS) Truta recheada com presunto de parma ao molho de champignon, com Chef Mamadou Sène (Senac Porto Alegre)

26/09 – Canjiquinha com Linguiça Colonial e Queijo Serrano, com Chef Rodrigo Mylius (UCS Hortênsias)

27/09 – As raízes da minha Terra, com Chef Monica Noel (Oxford e Strauss)

28/09 – (LIBRAS) Semeando Impacto Social, com Semearhis

28/09 – (LIBRAS) Descobrindo o sorrentino, com Chef Toríbio Malagodi (Engenho da pasta)

29/09 – A tradição reinventada, bolinho de batata recheado com costelinha de porco defumado, com Chef Endrigo Sedrez (Senac Gramado)

30/09 – Panna Cotta com Mel e Farofa de Cookies, com Chef Iraci Brohem (UCS Hortênsias)

01/10 – (LIBRAS) Sabor do sul – Carreteiro defumado, com Chef Larissa Marques (Senac Gramado)

02/10 – Culinária Ancestral Ayurveda, com Vanessa Santetti – Terapeuta Ayurveda

03/10 – Compotas de figo e doce de abóbora com crème de açafrão e cream cheese, com Chef Mamadou Sène (Senac Porto Alegre)

04/10 – Tiramisú, Café Chocolate e Casquinha de Laranja, com Chef Iraci Brohem (UCS Hortênsias)

05/10 – (LIBRAS) Feijão à moda portuguesa, explosão de sabores, com Chef Endrigo Sedrez (Senac Gramado)

06/10 – A clássica torta de maçã -Tarte Tatin, com Chef Larissa Marques (Senac Gramado)

07/10 – Benefícios da pimenta: Polenta com Molho Suave da Mama, com Mario Bellio Jr. (Bellio Artigianale)

08/10 – Canapé de pão de milho com geleia, com Chef Larissa Marques (Senac Gramado)

