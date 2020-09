Festuris Gramado se prepara para ser uma feira “Covid Free”

Continua depois da publicidade

Após anunciar o foco na segurança para a realização evento no formato presencial, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) está encaminhando agora a certificação “Covid Free” junto ao Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES). A efetivação do selo ocorre somente após uma etapa de diagnóstico e auditoria de especialistas. Havendo a confirmação, o Festuris se tornará a primeiro feira com esta certificação no Sul do Brasil.

O Festuris sempre adotou uma postura de pioneirismo no setor do turismo, diretamente ligada à vocação de Gramado enquanto destino e palco de grandes eventos. Diante da crescente preocupação com a segurança sanitária, trazida pela pandemia, o Festuris é também o primeiro a sair na frente para obter esta chancela de evento seguro.

“Essa certificação dá embasamento e credibilidade para que os participantes venham para um evento tranquilos no quesito segurança. Por trás disso temos a responsabilidade de um instituto sério para reduzirmos ao máximo as chances de disseminação de Covid-19 nas dependências do Festuris. Poderemos ser a primeira feira presencial de turismo da América Latina na retomada pós-pandemia“, destaca o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

O Selo COVID-FREE de Boas Práticas de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus foi estruturado por um Comitê Científico Internacional de especialistas que consolidou legislações e práticas em todo o mundo. Uma plataforma digital controla todo o processo e mantém os estabelecimentos, eventos, locais e negócios atualizados quanto à novas pesquisas e legislações para que sejam aplicadas continuamente.

“Imprimimos a expertise em saúde e acreditação do IBES neste manual de certificação para que a economia volte da maneira mais segura possível. Os clientes das empresas que estão adotando o selo, ficam tranquilos e se sentem seguros para voltarem a frequentar os estabelecimentos novamente“, explica a diretora do IBES, Vivian Giudice.

O Festuris está confirmado para 5 a 8 de novembro, em Gramado, aguardando os protocolos sugeridos pelo Governo do RS para a realização do evento presencial. A feira também trabalha com um braço virtual para atender o mercado turístico internacional e terá mais espaço para o conteúdo nesta edição. Mais informações sobre o evento no site www.festurisgramado.com.

Sobre o IBES

O IBES é uma instituição internacional acreditadora, especializada em saúde, que realiza atividades de Certificação e Acreditação de organizações e estabelecimentos. A Certificação em Boas Práticas Preventivas para o Enfrentamento do Coronavírus (Covid Free) possui o papel de garantir ambientes seguros para produção, operação e/ou atendimento ao público. O selo foi desenvolvido para ajudar a retardar a disseminação do Covid-19 e tranquilizar as pessoas para que possam realizar negócios de forma segura. Mais informações em: www.ibes.med.br.