Gramado – Estelionatário é preso novamente pela Brigada Militar

Continua depois da publicidade

Em agosto ele aplicou golpe em 8 estabelecimentos

Na tarde de segunda-feira (21), a Brigada Militar de Gramado mais uma vez evitou que vários estabelecimentos comerciais fossem lesados no município. O homem de 28 anos já havia sido preso em agosto deste ano, quando aplicou o golpe em vários comércios. Dessa vez o golpe foi em um restaurante e se preparava para sair sem pagar de uma pousada.

No começo da tarde a Brigada Militar foi informada que o suspeito havia dado o golpe em um restaurante no centro. Com base nas características e imagens, ainda informado parte do nome, os Policiais Militares já suspeitaram que pudesse ser o mesmo preso pela corporação em agosto deste ano, depois de aplicar golpes em oito estabelecimentos comerciais da cidade.

Na oportunidade, ainda foi evitado outros golpes, inclusive da venda de um veículo que se consumaria na sequência, evitado devido a prisão do criminoso. Ele foi preso e conduzido ao presídio de Canela onde permaneceu por 12 dias, saindo em liberdade provisória no dia 09 de setembro.

Durante essa tarde, durante buscas pelo acusado, a guarnição teve conhecimento da pousada que ele estava hospedado, na área central. No local o autor foi abordado, já com as malas prontas, onde se preparava para sair.

Ele confirmou que não tinha recursos para quitar a dívida, admitindo que ia sair sem pagar as despesas que já estavam próximas dos R$2.000,00.

O homem de 28 anos, de Gravataí, com antecedentes por furtos, apropriação indébita, e vários estelionatos, foi preso mais uma vez em flagrante e conduzido a delegacia.

A Brigada Militar evitou que outros estabelecimentos da cidade e região fossem lesados, pois é o perfil deste tipo de criminoso, que provavelmente ao sair daquela pousada se hospedaria em outra dando sequências aos golpes, por hora finalizados.

Foto: Reprodução/1º BPAT