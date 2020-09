Nestor Tissot é diagnosticado com Covid-19

Continua depois da publicidade

O ex-prefeito e candidato a prefeito de Gramado, Nestor Tissot, de 61 anos, foi diagnosticado nesta terça-feira (22), com coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito através das redes sociais do próprio candidato.

“Senti sintomas de uma gripe forte de domingo para segunda-feira e nesta terça-feira realizei o exame que atestou positivo”, disse Nestor.

No vídeo com pouco mais de um minuto, Nestor afirmou que sentiu dores no corpo e dificuldades ao respirar, mas que está tendo uma boa recuperação. A ex-primeira-dama Jandira Tissot e as filhas do casal realizaram os exames que atestaram negativo para o coronavírus.

Foto: Reprodução

Informações: Blog do Gerson