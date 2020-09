12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado apresenta programação musical nos restaurantes

Continua depois da publicidade

Para embalar os almoços e jantares do 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, o evento preparou uma programação cultural especial com artistas locais. Quem optar por ir aos restaurantes para saborear as deliciosas receitas preparadas para o festival, terá a experiência enriquecida pelos mais diferentes estilos musicais.

Com o desejo de oferecer uma experiência segura, o festival vai distribuir 35 atrações pelos restaurantes participantes, em horários de almoço e jantar, cumprindo todas as normas de segurança necessárias. Os estabelecimentos serão palco para artistas e bandas que vão se apresentar em formato solo, dupla e trio. O novo formato foi definido a fim de evitar aglomerações e contemplar uma das categorias mais afetadas nesse momento.

Quem abre a programação no dia 1º de outubro, é o Cinnamon, que apresentará hits transformados em jazz, no Toro; e o músico Gabriel Boelter, com seu repertório eclético, no restaurante Gran Fondue. Na sexta, dia 2, o almoço no Di Pietro será embalado pelos violões da dupla Matheus e Joe. Já no jantar, o Belle Vitrine recebe o Duo Violão e Acordeon, com clássicos latino americanos; e temos, novamente, o trio Cinnamon, desta vez, no Hard Rock Café Gramado.

O primeiro fim de semana do festival segue com muita música. No sábado, dia 3, a Cantina Pastasciutta recebe o cantor Pepeu Gonçalves para animar o almoço com o melhor da música nativista. No jantar, as atrações são Bruno Quadrado, no II Piacere; e Jerônimo Tomazeli e Banda, no San Tao. Já a programação de domingo, dia 04, terá as apresentações de Juliano Bolf, no Il Piacere; Two Peas, no Burguetinho; Maurício Santos, no Imperador dos Camarões e, novamente, Pepeu Gonçalves, dessa vez, no Malbec.

A programação cultural ainda contará com as apresentações de Laerte Hugentobler (Josephina); Dupla Show Brasil (Brulée Bistrô); Acoustic Sensation Live (Cantina pastasciutta); Duo Folks (La Place D’Or); Big Hits (Casa da Madre); Will Romero (Le Grand Burger); Matheus e Joe (Armazém); Evandro Martins (Colosseo), Acústico Rockfeller (Le Chantilly); DJ Greg (O’Pasta); Bow Tie (Toro), DJ Michele (O’Pasta), Jazz Mix (Malbec); Matheus e Joe (Olivas Gastro Bar); Duo de Cima (Maison Enchantée); Brauzitto – Cover Raul Seixas (Dreams Motor Show); Luhks e Rafa – (Bistrô Pastasciutta), Matheus e Joe (O’Pasta); Lady Loucura (Dream Motor show), Bow Tie (Di Pietro); Bells Rock (Hard Rock Café Gramado); O Som do Vento (La Braise) e Matheus e Joe (DUO). Confira abaixo, a agenda cultural.

Programação Cultural – 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado *

01/10 (quinta-feira)

20h – Cinnamon – Local: Toro

20h – Gabriel Boelter – Local: Gran Fondue

02/10 (sexta-feira)

12h – Matheus e Joe – Local: Di Pietro

19h – Duo Violão e Acordeon – Local: Belle Vitrine

20h – Cinnamon – Local: Hard Rock Café Gramado

03/10 (Sábado)

13h – Pepeu Gonçalves – Local: Cantina Pastasciutta

20h – Bruno Quadrado – Local: II Piacere

21h – Jerônimo Tomazeli e Trio – Local: San Tao

04/10 (Domingo) ´

12h – Juliano Bolf – Local: II Piacere

19h – Two Peas – Local: Burguetinho

20h – Maurício Santos – Local: Imperador dos Camarões

21h – Pepeu Gonçalves – Local: Malbec

05/10 (segunda-feira)

12h – Laerte Hugentobler – Local: Josephina

19h – Dupla Show Brasil – Local: Brulée Bistrô

06/10 (terça-feira)

19h – Acoustic Sensation Live – Local: Cantina Pastasciutta

20h – Duo Folks – Local: La Place D’Or

07/10 (quarta-feira)

19h – Big Hits – Local: Casa da Madre

20h – Will Romero – Local: Le Grand Burger

08/10 – (quinta-feira)

12h – Matheus e Joe – Local: Armazém

19h – Evandro Martins – Local: Colosseo

20h – Acústico Rockfeller – Local: Le Chantilly

21h – DJ Greg – Local: O’Pasta

09/10 (sexta-feira)

12h – Bow Tie- Local: Toro

19h – DJ Michele – Local: O’Pasta

20h – Jazz Mix – Local: Malbec

10/10 (sábado)

12h – Matheus e Joe – Local: Olivas Gastro Bar

13h – Brauzitto (Cover Raul Seixas) – Local: Dreams Motor Show

20h – Duo de Cima – Local: Maison Enchantée

21h – Luhks e Rafa – Local: Bistrô Pastasciutta

11/10 (domingo)

12h – Matheus e Joe – Local: O’Pasta

13h – Lady Loucura – Local: Dream Motor Show

20h – Bow Tie – Local: Di Pietro

21h – Bells Rock – Local: Hard Rock Café Gramado

12/10 (segunda-feira)

12h – O Som do Vento – Local: La Braise

20h – Matheus e Joe – Local: DUO

*Programação sujeita à alterações

Fotos: Divulgação