Joel Carlo realiza 6ª edição da live Churrasco & Modão no próximo domingo em Gramado

Os jogadores de futebol Douglas dos Santos (Ex-Grêmio) e Sandro Sotilli são os convidados especiais

No próximo domingo (27), o cantor Joel Carlo fará em seu canal do YouTube a 6ª edição do Churrasco & Modão, em Gramado, para arrecadar doações com destino a instituições assistenciais que estão no combate ao coronavírus. O cantor marcou a transmissão para às 17h (horário de Brasília), com apresentação de Débora de Oliveira.

Nas edições anteriores foram arrecadadas mais de 50 toneladas de alimentos e agasalhos.

A transmissão contará com a participação musical do Grupo Rodeio e também dos convidados especiais Douglas, ex-jogador do Grêmio, que atualmente joga como meia no clube Brasiliense e Sandro Sotilli, ex- futebolista brasileiro que atuava como centroavante. Seu último clube profissional foi o Pelotas.

Durante a live, Joel cantará seus sucessos “Beber, Beijar” e “Coach Solidão”, do último DVD intitulado Roma. Os clássicos sertanejos estão no repertório como “Fogão de Lenha”, “Fio de cabelo”, “É o amor”, entre outros.

Fotos: Divulgação