Temporada de Inverno On-line supera a marca de 300 mil visualizações

“Um projeto que deu certo”. O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, celebra os resultados alcançados pela Temporada de Inverno On-line, que encerrou na sexta-feira, dia 18. Com as restrições impostas pela pandemia, o evento foi reinventado e toda a programação foi transmitida na internet pelos canais @canelapaixaonatural no Facebook e Instagram. Em 74 transmissões, foram somadas 300.820 visualizações. “Daqui para a frente todo o evento de Canela terá também uma versão on-line”, anuncia Sanches.

Conforme o diretor do Departamento de Eventos da Secretaria de Turismo, Carlos Eduardo Fernandes, o projeto surgiu após a transmissão da Love Live do Dia dos Namorados. Com a grande repercussão, o evento foi ampliado. Além dos shows musicais, a programação passou a reprisar espetáculos que marcaram época em Canela, oficinas gastronômicas e atrações infantis de terça a sexta-feira. Tudo feito por canelenses e difundido para diversos cantos do planeta pelas redes sociais. “O objetivo foi valorizar os talentos locais. Entre músicos, artistas e equipes de apoio, foram 165 pessoas envolvidas nas transmissões que iniciaram em junho”, afirma Fernandes.

SEMANA FARROUPILHA

O encerramento da Temporada de Inverno On-line foi marcado por atrações típicas gaúchas. Na última Sexta Live Show, dia 18, as apresentações ficaram a cargo dos grupos MLG e Pontezuela. “Se não fosse a Temporada de Inverno, não teríamos nem tocado na Semana Farroupilha”, afirma o vocalista e gaiteiro Éder de Castro, que forma o MLG com Lauri Duarte (vocal e gaita-piano), Gilberto Caberlon (vocal e teclado), Dejair Bohn (vocal) e Everton Ferrazo (violão).

Depois do MLG, o Pontezuela trouxe clássicos do nativismo para fechar em alto estilo a Temporada de Inverno 2020. O grupo é formado por Jônatas Roos (vocal), Bruno Rauber (vocal e guitarrón), Jonas Santos (acordeon) e Léo de Abreu (violão). “Somos um grupo de churrascos que saiu para compor e participar de festivais. A Semana Farroupilha é uma data para celebrarmos o que é nosso e a Temporada de Inverno é importante para mostrarmos nosso trabalho”, afirma Abreu.