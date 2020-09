UCS Hortênsias no Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado

Continua depois da publicidade

O Campus Universitário da Região das Hortênsias – UCS Hortênsias – participará mais uma vez do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que este ano terá sua 12ª edição. O evento acontecerá de 1º a 12 de outubro, com o tema “Do produtor à mesa”, e será no formato on-line devido aos protocolos de segurança nesta época de isolamento social.

Segundo a professora Kátia Viana de Souza, coordenadora do curso superior de Gastronomia oferecido em Canela, a participação será por meio de cinco oficinas que já foram gravadas e serão apresentadas no mês que vem. Nos quadros, o técnico em gastronomia Rodrigo Millius preparou aligot de aipim com cogumelos defumados e crispis de couve, canjiquinha com linguiça colonial e queijo serrano e risoto de laranja ao pesto. Panna cotta com mel e farofa de cookies e tiramisu, café chocolate e casquinha de laranja ficaram a cargo da professora Iraci Brohen.

Iraci no preparo da anna cotta com mel e farofa de cookies

Ainda, Millius representou a UCS na gravação do concurso de receitas do Festival como um dos pratos apresentados pelos concorrentes. “Uma universidade tão conceituada como a UCS participar de um evento tão importante assim promove o fortalecimento do conhecimento acadêmico e fomenta novas parcerias”, avalia a professora Kátia.

O Festival de Gastronomia terá aproximadamente 30 restaurantes nesta edição.

Fotos: Cleiton Thiele/SerraPress