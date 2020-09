Wyndham Gramado terá atividades recreativas e em meio a natureza no feriado do Dia das Crianças

Continua depois da publicidade

O feriadão do dia 12 de outubro será especial para as crianças no Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, em Gramado. O resort preparou uma programação para o período de 09 a 12/10, pensada para as crianças aproveitarem o dia delas com muita diversão, lazer em família e contato com a natureza. “Neste ano, em que as pessoas passaram meses em isolamento e sem aulas nas escolas, sabemos que as crianças querem desfrutar o momento delas. Por isso, nada melhor que curtir as atividades que preparamos, com uma programação de experiências diferenciadas, seguindo os protocolos de higiene e segurança recomendados pelas autoridades em saúde”, comenta o gerente geral do Wyndham Gramado, Marc Balanger.

Entre as atrações incluídas na programação, o resort oferece passeio gratuito ao Morro da Polenta, com 900 metros de altura, trilhas pela natureza e mirante que oferece uma vista privilegiada da paisagem no interior de Gramado. A caminhada será acompanhada por recreacionista do hotel, para grupos de 5 a 10 pessoas. São duas horas de passeio, que acontecem de manhã e de tarde, com horários a serem combinados com a equipe de recreação. Em caso de chuva, a atividade será reagendada. Os hóspedes também poderão agendar passeios guiados de bicicleta no entorno do resort, uma atração sem custo para toda a família, e terão 10% de desconto para realizarem passeios a cavalo com empresa especializada de Gramado, em um sítio próximo do hotel, em frente ao parque Snowland.

Além da opção de atividade ao ar livre e em contato com a natureza, o Wyndham Gramado oferece recreação online, para que os pequenos possam participar de brincadeiras à distância. As atividades recreativas são comunicadas por aplicativo de mensagens, e para conversar com as crianças, a equipe do hotel criou um personagem, o Professor W. “Cada uma pode tirar dúvidas com o Professor W, conversar pelo grupo e realizar as tarefas no seu tempo. Pode ser no quarto ou mesmo fora do hotel, quando a criança estiver com os pais passeando”, observa Balanger. A programação, de sexta-feira a domingo, conta com temática especial de teatro neste mês de outubro, incluindo fantoches e histórias. “Também teremos a opção de recreação individual para crianças de 5 a 12 anos, com custo, e mediante agendamento prévio com o recreador”, acrescenta Balanger.

Wyndham Gramado Dá um Gás para Você

O Wyndham Gramado lançou recentemente uma campanha para compras realizadas através da Central de Reservas do hotel, o Wyndham Gramado Dá um Gás para Você. Na promoção, o cliente que comprar de 03 ou 04 diárias ganha um voucher de vale combustível no valor de R$ 100, e se forem cinco diárias ou mais, o voucher é de R$ 200. O resort participa ainda da campanha Big Presente, válida até 31/10. Nesta, a cada duas diárias, os hóspedes serão presenteados com ingressos para uma pessoa em 13 parques de Gramado e Canela. Como as duas promoções são cumulativas, quem ficar três ou mais diárias ganhará o voucher de combustível e os ingressos para os parques.