Alunos da rede municipal vão passar por avaliação e podem repetir o ano

Continua depois da publicidade

Ano letivo não será cancelado. 2% dos alunos da rede municipal desapareceram das escolas durante a pandemia

Fechadas desde o final de março, as escolas gaúchas estão dentro de um dilema, voltar ou não às aulas presenciais. Argumentos são postos de lado a lado, desde cientistas até pais assustados, defendendo seus pontos de vista.

Nesta semana, a reportagem da Folha falou com a secretária Municipal de Educação de Canela, Ana Paula Zini Bazzan, e sua adjunta, Janete da Silva Santos, sobre como a cidade está diante deste embate.

Ela afirma que ainda não existe nenhuma definição para o retorno das aulas presenciais, mas que Canela estaria pronta para voltar a qualquer momento, pois possui os COEs – Centros de Operação de Emergência, formados nas escolas, possui protocolos sanitários aprovados pelos conselhos competentes e possui um plano de estudo para a retomada, além de equipamentos de proteção individual para todos os profissionais.

Como esta decisão está sendo feita regionalmente, as posições na Amserra – Associação dos Municípios da Serra, não estão permitindo consenso.

Certeza mesmo, é que este retorno não acontecerá em setembro e outubro.

Quais são os números apurados pela Secretaria

Segundo Ana Paula, 15% dos pais e responsáveis por alunos da rede municipal afirmaram, em recente pesquisa da Secretaria Municipal de Educação, que querem o retorno das aulas presenciais.

Um dado preocupante é que 2% dos alunos da rede municipal, ou seja, mais de 100 alunos, dos 5.243 matriculados, desapareceram das escolas. “Como a época é de pandemia, o trabalho de busca ativa não localizou estes alunos, que podem ter se mudado para outras cidades e ainda não fomos comunicados de uma transferência ou simplesmente abandonaram a escola”, disse Janete.

Outro dado significativo é o número de pais que continuam a buscar as atividades na escola, que representam 85%. Ou seja, mesmo com a disponibilização deste material, pela internet, muitas famílias enfrentam dificuldades, seja de acesso, seja de uso ou de aprendizado com as plataformas digitais.

Ninguém é obrigado a mandar a criança para a escola

Um dos pontos mais controversos da volta às aulas presenciais é a frequência. Neste sentido, Ana Paula alerta novamente que nenhuma criança será obrigada a voltar a escola, mas deverá, no caso do retorno das aulas presenciais, continuar com a busca e entrega de atividades na escola, as quais deverão acompanhar o ritmo das aulas presenciais.

“Estamos preocupados, da mesma forma com conteúdo e com o bem-estar dos alunos, este é o nosso desafio”, afirmou a secretária.

Haverá avaliação e alunos poderão repetir o ano

Ao contrário do que muitos pensam, o ano letivo não será cancelado. Haverá avaliação dos alunos, que poderão seguir para a próxima série ou repetir o ano.

“Existe uma orientação do Ministério da Educação para que sejam feitas as avaliações, algumas de nossas escolas já iniciaram este trabalho”, disse a secretária.

Alguns alunos estão sendo chamados, de maneira escalonada, nas escolas, para avaliação presencial. Serão duas avaliações por parecer que vão determinar se o aluno passa ou repete o ano.

Além disso, existe o protocolo de recuperação do aluno, que pode iniciar o ano em uma série que repetiu e, com reforço, migrar para a próxima série.