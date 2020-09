Bombeiro de Canela representa a corporação em Curso na Academia de Bombeiro Militar

Continua depois da publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS – com sede no 2º Pelotão de Canela, representado pelo 2° Sargento Edgar De Moura, está na Academia de Bombeiro Militar participando da sexta edição do curso de Condutor e Operador de Viaturas de Combate à Incêndio e Auto Escada Mecânica, que está sendo realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro.

2° Sargento Edgar De Moura

Além da padronização e o nivelamento técnico na área, o curso promove a integração de servidores de vários locais do estado e a difusão de conhecimento nas unidades, prestando assim um melhor atendimento para os municípios e a população gaúcha.

Foto: Divulgação