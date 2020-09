Canela obtém bons resultados no índice que mede a qualidade da educação

Continua depois da publicidade

Nas redes municipal e estadual, porém, números são baixos nas séries finais do ensino fundamental

Em um ano de pandemia, o resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2019, divulgado pelo Ministério da Educação, no último dia 15, foi um bálsamo para algumas escolas de Canela.

A notícia que algumas atingiram, e outras superaram, a meta projetada, foi o reconhecimento ao trabalho de toda a comunidade escolar, com destaques nas redes de ensino municipal e estadual.

O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação)

Rede Municipal

No âmbito municipal, nas séries iniciais do ensino fundamental, o destaque fica para a Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto, que atingiu o índice mais alto na rede, de 6.3, superando a meta proposta, que era de 6.2.

Segundo a diretora da João Alfredo, Viviane da Silva, “havia uma apreensão quanto à avaliação nacional, não sabíamos se aconteceria, mas o resultado nos encheu de orgulho e confirmou que estamos no caminho certo. Investimos pesado em nossos alunos, muito foi feito feito em recursos humanos, material, formações, oficinas, reforço contraturno e incentivos. Não medimos esforços e o resultado está aí, nada foi em vão, não foram gastos mas sim investimentos”, disse Viviane.

“Tenho orgulho de fazer parte desta trajetória. Deixo aqui meus agradecimentos a toda equipe de professores e funcionários da E.M.E.I.E.F. João Alfredo Corrêa Pinto”, finalizou a diretora.

Outro destaque ficou para a Escola Santa Terezinha, que, dentre as municipais, vem batendo e superando as metas nas avaliações desde 2009. Em 2019, o índice foi o de 6.1.

Além disso, na rede municipal, deve-se citar a Escola Cônego João Marchesi, no bairro Ulisses de Abreu. Pela segunda avaliação consecutiva a escola supera em 0.1 a meta proposta, ficando com o índice de 5.8.

Santa Terezinha, Cônego e João Alfredo foram as três escolas municipais a alcançar a meta do Ideb 2019, nas séries iniciais do ensino fundamental.

Nas séries finais do ensino médio, destaque novamente para Cônego João Marchesi, que superou em 0.5 a meta proposta, ficando com índice de 5.4, sendo a única que alcançou a meta nos anos finais.

Segundo a Secretária Municipal de Educação de Canela, Ana Paula Zini Bazzan, “estes resultados são a demonstração do trabalho dos profissionais da rede municipal de educação, com destaque para os anos iniciais, com a implementação do turno integral”.

Rede Estadual

Já na rede estadual, quatro escolas atingiram a média proposta para as séries incias do ensino fundamental.

A escola Neusa Mari Pacheco – Ciep superou a meta em 0.1, ficando com índice 6.6. A Neusa Mari alcança esta meta nas séries iniciais por sete avaliações consecutivas, desde 2007.

Já a escola Luíza Corrêa, também para as séries iniciais do ensino fundamental, alcançou 6.4, 0.3 a mais que a meta proposta.

Outra escola que alcança a meta desde 2007 para as séries iniciais é a Adolfo Seibt, na Santa Marta, ficando com 5.1 em 2019.

O destaque fica para a escola João Corrêa, que nas séries inciais alcança a meta pela segunda avaliação consecutiva e teve o índice mais alto entre as estaduais, com 7.1.

O sinal de alerta fica ligado para as séries finais do ensino médio, quando, em 2019, nenhuma das escolas estaduais de Canela alcançou as metas propostas.

“A escola João Corrêa está sempre em busca de excelência em Educação. No ano de 2019, atingiu a meta do IDEB de 7.1 nos anos iniciais do ensino fundamental. No ensino médio, a escola participou pela primeira vez em 2019, atingindo o IDEB de 5,4, sendo que a meta nesta série era de 5,5. Desta forma, a escola João Corrêa se destaca, atingindo os índices e obtendo resultados satisfatórios e que prezam pela qualidade do ensino ofertado pela instituição”, disse a supervisora escolar Cláudia Drechsler.

Canela, no geral

No geral, muito ainda tem que ser melhorado. A meta da rede municipal para as séries iniciais do ensino fundamental era de 5.9 para 2019, mas a cidade alcançou 5.5. Houve um crescimento em relação às duas últimas avaliações, um sinal positivo, mas que deve e precisa ser melhorado.

Nas séries finais do ensino fundamental, da rede municipal, o alerta é ainda mais necessário. A última vez que a cidade bateu a meta do Ideb foi em 2011. A avaliação é feita de dois em dois anos e para 2019 a meta era 5.4, a cidade alcançou 4.4.

Já na rede estadual, em Canela, as metas para as séries iniciais do ensino fundamental vem sendo alcançadas desde 2007. Em 2019, ficou 0.1 acima da meta, alcançando 6.4.

Mas, nas séries finais do ensino fundamental, a rede estadual vai mal na cidade. Desde 2005, quando foi a primeira avaliação do Ideb, Canela não conseguiu alcançar a meta. Em 2019, o necessário era 6.0, alcançamos 4.7.

A boa notícia fica para o índice geral do ensino médio nas escolas da rede estadual, em Canela, onde a meta foi alcançada pela primeira vez em 2019, apesar de baixo. A meta era 3.6 e alcançamos 4.4.

“Vale ainda o registro que a avaliação do Ideb 2019 foi feita por amostragem”, diz a secretária Ana Paula. “Para as séries finais do ensino fundamental foi realizado o teste apenas na Cônego João Marchesi e Severino Travi, em Canela, por exemplo”, finalizou.

Sendo assim, a amostragem pode ter baixado essa média.

A Região das Hortênsias

Dentro do cenário da Região das Hortênsias, a educação, de maneira geral, se mantém em alguma evolução no índice do Ideb, porém, há um alerta de que muito ainda tem que ser feito pela educação.

Apesar das boas notas obtidas nos anos iniciais, fica claro que os anos finais do ensino fundamental não estão alcançando o mínimo estabelecido pelo Ideb. Este resultado é pior quando falamos de ensino médio.

Picada Café e o turno integral

O melhor desempenho da região, nas séries finais da rede municipal foi do município de Picada Café, 6,6. Existem muitos fatores para este crescimento, mas um diferencial da cidade é o forte investimento em turno integral.

Canela, por sinal, tem uma das notas mais baixas da Região, quanto às séries finais do ensino fundamental, na rede municipal, com 4,3.

Aliás, este é um dado que ficou claro com a divulgação dos dados do Ideb para 2019, para o qual as provas foram aplicadas no final do ano passado.

Escolas que migraram do modelo de ensino médio regular para o modelo integral, de 2017 para 2019, cresceram quase o dobro no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em comparação com as que permaneceram com menos horas de atividades. Enquanto as escolas de ensino médio que migraram para o modelo integral tiveram uma melhora de 17,3% na avaliação feita pelo índice, as que não fizeram essa mudança —e, portanto, permaneceram no modelo regular— tiveram um crescimento de 9,7% na nota.

Os números, apesar de não terem sido suficientes para atingir a meta proposta, mostram que o turno integral é muito importante para o desenvolvimento do aluno e não apenas um local para os pais deixarem os filhos, uma espécie de depósito de crianças, expressão muito utilizada por alguns durante a pandemia do novo coronavírus.