Feevale fará estudo para construção de teatro em Gramado

Acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Universidade Feevale realizarão um estudo preliminar para a construção de um teatro em Gramado. A parceria entre a Prefeitura de Gramado e a instituição de ensino foi formalizada na manhã desta sexta-feira (25), pelo prefeito Fedoca Bertoluci e pelo reitor Cleber Prodanov. Também estiveram presentes o secretário municipal da Cultura, Allan John Lino, o diretor do Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas da Feevale, João Mossmann, e o presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida.

O estudo será realizado, voluntariamente, pelos estudantes dos dois cursos da Feevale, com a supervisão de professores do Centro de Arquitetura e Urbanismo e do Centro de Construções Sustentáveis.

Estrutura

O teatro deverá ser construído em uma área de cerca de 10 mil m², localizada na Avenida Borges de Medeiros, 4.111, no Centro de Gramado. O estudo prevê, ainda, uma área de mil m² para o Centro de Exposições Expogramado.

Os estudantes farão a representação esquemática em 3D, de acordo com as especificidades preliminares apresentadas pelo município, e a Prefeitura de Gramado nomeará integrantes de Secretarias Municipais como profissionais técnicos responsáveis pelo acompanhamento das atividades. O cronograma de execução do estudo deverá ser concluído no final do primeiro semestre de 2021.

Incremento à vida cultural

Uma das propostas do teatro em Gramado é enriquecer a vida cultural da Região das Hortênsias, conforme assinala o reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov. “Este projeto terá a essência, o DNA dessa comunidade. E é assim que pretendemos instituir a nossa relação, cada vez mais perto de Gramado”, confirma.

O prefeito de Gramado, Fedoca Bertoluci, reitera que o teatro consiste em uma iniciativa de expressividade que deve entrar para a história da região. “Afinal, não podemos deixar a cultura no esquecimento”, assegura o prefeito.

Para o secretário municipal de Cultura, Allan John Lino, graças à parceria entre a Prefeitura e a Feevale serão proporcionadas atividades culturais e corporativas em Gramado. “Estamos felizes em fazer parte desse novo processo e, com isso, deixamos um legado para toda a comunidade e região”, diz.



Foto: Carlos Borges