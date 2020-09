Gramado – Operação Caminho Perdido resulta na prisão de quatro suspeitos de tráfico e extorsões

Continua depois da publicidade

No final da quinta-feira (25), a Polícia Civil realizou a prisão de quatro suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e crimes correlatos, especialmente extorsões.

Inicialmente, foram presas duas mulheres, contra as quais havia mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, no âmbito da investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Gramado. Ambas são suspeitas de intermediar extorsões realizadas por facção criminosa que atua no narcotráfico em Gramado, bem como agir na articulação da atividade criminosa na cidade.

As prisões ocorreram na área central de Gramado. As suspeitas já foram presas anteriormente por envolvimento no narcotráfico, em investigações da Delegacia de Polícia de Gramado, inclusive neste ano. Uma delas, conforme as investigações, ostenta funções importantes junto a grupo criminoso que gerencia diversos pontos de tráfico na cidade. Na sequência, junto à residência que as suspeitas haviam alugado recentemente, no Bairro Jardim, foram presos em flagrante dois homens por tráfico de drogas. No local, foram apreendidas diversas porções de maconha e cocaína fracionadas para venda, bem como balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico, smartphones, valores em espécie, dentre outros objetos. Apurou-se que os suspeitos, oriundos de Igrejinha, foram recrutados pela facção para realizar o comércio de drogas no local, que se situa nas proximidades de uma escola estadual.

Segundo as investigações, ambos agiam sob coordenação de uma das suspeitas, presa momentos antes. Um deles já possui diversas passagens por tráfico de drogas. Após os trâmites legais, os investigados foram recolhidos ao sistema prisional.