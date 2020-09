Gramado Canela Convention & Visitors Bureau tem nova presidência

Continua depois da publicidade

A transição da presidência executiva do Gramado Canela Convention & Visitors Bureau aconteceu formalmente nesta sexta-feira (25), às 11h, em uma live na fanpage da agência fomentadora da Região das Hortênsias.

O escritório, que está entre os mais respeitados no Brasil, vai promover o atual vice para a posição de presidente. Enzo Arns assume em um momento de estresse econômico no segmento, em que a retomada das atividades dos cerca de 150 empresários associados se faz necessária para manter os negócios operantes. “Como entidade, precisamos nos reinventar para oferecer serviços de qualidade aos associados, também pretendemos assumir um maior protagonismo na venda do destino Hortênsias, inclusive para o turista de lazer, ou seja, trabalhar mais o ‘Visitors” da nossa sigla para impulsionar a reativação do turismo“, adianta Enzo Arns.

Eduardo Zorzanello, agora ex-presidente, finaliza a gestão de quatro anos, contente por ter visto a entidade prosperar. O CVB das Hortências completou duas décadas em 2019 e, segundo dados estimados pelo departamento de prospecção, gerou mais de R$ 700 milhões para a economia local neste período.

A fanpage do Gramado Canela Convention, para que a live seja acompanhada, é facebook.com/conventiongramadoecanela. O vice-presidente da gestão do biênio 2020 a 2022, Felipe Fioreze, também vai participar do ao vivo.

Minibio – Enzo Arns é o atual presidente executivo do Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias e diretor da Matilha Entretenimento Criativo. Já ocupou a vice-presidência da entidade, além de ter atuado como diretor de eventos e conselheiro da Gramadotur em gestões diferentes. Trabalhou também na gerência de projetos na Associação Brasileira das Operadoras de Turismo e no Ministério do Turismo para um programa internacional da ONU para o setor. Atualmente é consultor de turismo em cidades em Minas Gerais e na Bahia, entre outras localidades.