Polícia Civil desarticula facção que trazia bandidos para Canela e evita roubo à farmácia

Quatro criminosos foram presos. Foram apreendidos cartazes com exaltação ao nome da facção

A Polícia Civil de Canela realizou ação policial na tarde deste domingo no Bairro Canelinha. O objetivo da ação era evitar que membros de uma facção de fora da cidade, conhecida com Bala na Cara, se instalassem em Canela. Os policiais civis surpreenderam o grupo, encurralando quatro membros da facção em um beco na localidade denominada de “Iraque”, próximo à Rua Estavão José Pereira, no bairro Canelinha, ocasião em que os criminosos fugiram da ação policial em direção a um banhado de esgoto localizado nos fundos dos terrenos alvos da Polícia Civil, no local onde ficava localizada a antiga escolia infantil Tio Beto.

Quatro criminosos foram detidos, sendo três deles de fora da cidade. Todos com vasta lista de antecedentes policiais, incluindo-se homicídio, roubo e outros crimes graves. Na ação policial também foi detido o líder do grupo, um detento canelense que cumpre pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Naquele local, denominado “Iraque”, com crianças e idosos vivendo em meio ao lixo, esgoto a céu aberto e sem qualquer serviço de saneamento

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros relatou que “a ação policial foi plenamente exitosa, uma vez que, além de identificar e deter os membros da facção, evitou que, ao chegarem de fora da cidade, se instalassem em Canela”.

Medeiros informou que, além de desarticular o grupo criminoso, a ação policial evitou que se realizasse um roubo a farmácia no centro da cidade, o que estava nos planos do grupo, segundo apurado pela Polícia Civil.

Os criminosos foram detidos e precisaram ser limpos com o auxílio da Polícia Civil, pois estavam completamente cobertos de dejetos humanos

“Quando a Polícia Civil ingressou no terreno alvo da ação, os criminosos fugiram em direção ao banhado localizado nos fundos das casas, onde desemboca todo o esgoto não tratado do bairro. Todos os criminosos foram detidos e precisaram ser limpos com o auxílio da Polícia Civil, pois estavam completamente cobertos de dejetos humanos”, relatou o Delegado, que elogiou a ação da equipe pelo comprometimento e dedicação, inclusive porque estavam de folga no momento.

Na ação, ainda foram apreendidos cartazes com exaltação ao nome da facção.

De acordo com a Polícia Civil de Canela, o grupo é investigado por ameaçar moradores do bairro com emprego de armas de fogo e disparos durante a noite. As armas foram dispensadas no banhado de esgoto, segundo os policiais.

Os policiais civis informaram ainda que, apesar de conhecerem a realidade de pobreza existente em diversos pontos de Canela, percebem o crescimento desordenado de residências sem um mínimo de condições naquele local, denominado “Iraque”, com crianças e idosos vivendo em meio ao lixo, esgoto a céu aberto e sem qualquer serviço de saneamento.

“Com a ausência do poder público no local e sem perspectivas, os criminosos e facções se aproveitam da situação para arregimentar os adolescentes para o tráfico de drogas”, destacou o delegado Vladimir Medeiros, que também é responsável por comandar ações de prevenção à violência e às drogas na cidade.

