Polícia Civil e Assistência Social lançam campanha de arrecadação de brinquedos em Canela

A campanha é chamada de “Toda criança de Canela com um brinquedo no Dia das Crianças”

A Polícia Civil de Canela e a Secretaria Municipal de Assistência Social lançaram, na tarde desta segunda-feira (28), uma campanha de arrecadação de brinquedos para distribuição a crianças carentes na cidade neste Dia das Crianças.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pela campanha, referiu que a Polícia Civil conhece muito bem a realidade da cidade, suas dificuldades e a pobreza de muitas famílias. Nesta nova campanha da Delegacia de Polícia, a intenção é minimizar o sofrimento de crianças carentes na cidade, fazendo chegar a cada uma delas um brinquedo doado. “Não podemos aceitar como normal que, em nossa Canela do turismo, das belezas naturais e da segurança, tenhamos crianças vivendo com essas dificuldades severas e que sequer possam ter um brinquedo no Dia das Crianças. A Polícia Civil quer trazer um pouco de felicidade a essas crianças.”, relatou o Delegado Vladimir.

No ato de lançamento da campanha, a Polícia Civil recebeu crianças carentes do Município que são atendidas pela Rede de Assistência Social. No gabinete do Delegado Vladimir Medeiros, todas já receberam brinquedos, deixando o local com felicidade.

COMO PARTICIPAR

Basta levar brinquedos em boas condições (novos ou usados) até a Delegacia de Polícia de Canela (até dia 10/10)

Rua Ignacio Saturnino de Moraes, 418, próximo ao Lago

Os brinquedos serão distribuídos pela Polícia Civil e pela Secretaria de Assistência Social de Canela no dia das Crianças, que têm monitoradas e cadastradas as famílias carentes do Município.

PARTICIPE! FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ NESTE DIA DAS CRIANÇAS!

Foto: Reprodução/Polícia Civil