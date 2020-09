Evento com o Lobo de Wall Street no Brasil é amanhã

Curso imersivo em vendas acontece no dia 30 de setembro, em Gramado

A imersão exclusiva em vendas com Jordan Belfort (Lobo de Wall Street) acontece amanhã. No dia 30 de setembro, Belfort vem a Gramado para um evento presencial, organizado pela Gramado Summit. Com duração de uma tarde, o curso será realizado na Sociedade Recreio Gramadense. O investimento para participar é de R$ 6 mil.

Serão cerca de 100 participantes na imersão em vendas com Belfort, cuja história foi eternizada no cinema por Leonardo DiCaprio, no filme O Lobo de Wall Street (2013) – dirigido por Martin Scorsese. O curso terá tradução simultânea e incluirá certificado assinado pelo ex-corretor da Bolsa de Valores norte-americana. A ideia é reunir executivos de grandes corporações e empreendedores que estejam interessados em aperfeiçoar técnicas de venda e persuasão.

Ao longo do curso, serão abordados temas como: conquistar clientes em quatro segundos; tom de voz e linguagem corporal como fatores importantes para negociações; como ganhar a confiança de clientes em três aspectos fundamentais; compreender o contexto de cada venda; e como usar objeções como oportunidades pelo método de vendas em linha reta.

Além do curso, os participantes terão momentos de networking com Belfort antes e depois do treinamento. Após o curso, o ex-corretor da Bolsa de Valores norte-americana também participará de um jantar na cidade.

“Mais do que uma palestra, Jordan Belfort vem a Gramado para dar um curso exclusivo em vendas. Isso é um grande marco na história da Gramado Summit. Afinal, estamos proporcionando um conteúdo de extrema qualidade fora dos grandes eixos, o que nos mostra um potencial cada vez maior para transformarmos nossa cidade como referência no bate-papo inovador e empreendedor”, afirma o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.

Sobre a Gramado Summit – A Gramado Summit é um evento de inovação e tecnologia, que ocorre anualmente em Gramado/RS. Em 2019, o evento teve 4 mil participantes de praticamente todos os estados brasileiros. Para a próxima edição, que acontece de 10 a 12 de março de 2021, a ideia é duplicar o número de visitantes.

Na feira de negócios, o objetivo também é dobrar o número de empresas expositoras de 100 para 200, incluindo marcas consolidadas no mercado e startups em estágio inicial. Em termos de área construída, o evento passará de 12 mil m² para 20 mil m². O impacto econômico estimado é de R$ 12 milhões para a região.

