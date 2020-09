Gramado – Iniciadas as obras de restauração da Rua Ângelo Bisol

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana iniciaram nesta terça-feira (29), as obras de restauração na Rua Ângelo Bisol.

Sendo divididas em etapas, a primeira restauração ocorrerá na interseção da Avenida das Hortênsias até a Rua João Petry, com previsão de estender-se por 30 dias. Nesta etapa, além da cobertura asfáltica será necessária também a remoção de toda a base pré existente. Também, ainda, construirão uma nova base reforçada para poder suportar o trânsito de veículos pesados.

Trânsito

De início, o trânsito fluirá normalmente no sentido Planalto-Centro. No sentido contrário, a via estará interrompida da rotatória com a Avenida das Hortênsias até a esquina com a Rua João Petry.

A Prefeitura de Gramado sugere, portanto, uma rota alternativa aos motoristas que se dirigirem no sentido Centro-Várzea Grande. Os veículos devem seguir pela Avenida das Hortênsias até a Perimetral, ou pela Rua F. G. Bier.

Foto: Divulgação.