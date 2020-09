Festival reúne cultura e gastronomia em Gramado, de 01 a 12/10

Continua depois da publicidade

O evento também promoverá conexão com os produtores da agroindústria local

Durante 12 dias a partir desta quinta-feira, 1º de outubro, Gramado oferecerá um tour gastronômico por 27 estabelecimentos que criaram receitas exclusivas para o Festival de Cultura e Gastronomia e que valorizam a produção local. Entre os integrantes do circuito gastronômico estão os que participam de projetos do Sebrae RS: Bistrot Gramado Pastasciutta, Cantina Pastaciutta, Di Pieto, Josephina, La Braise, Malbrc, San Tao e Toro. “Além de serem convidadas para conhecer os restaurantes, as pessoas poderão comprar ingredientes dos produtores da região que estarão à venda nesses locais”, informa o gestor de projetos do Sebrae RS, Gustavo Rech.

Como o tema do Festival é “Do produtor à mesa”, entre os ingredientes escolhidos para compor os cardápios estão linguiça, salame, queijos coloniais, mel, ovos, vinho branco e espumante. O 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado tem curadoria dos chefs Endrigo Sedrez (Senac Gramado) e Rodrigo Mylius (UCS Campus Hortênsias) e é promovido pela prefeitura de Gramado, através da Gramadotur, com apoio do Sicredi e do Sebrae RS e correalização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Região das Hortênsias. “Ficamos muito felizes com a parceria do Sebrae, que já vem com o Polo Gastronômico, sempre colaborando com os eventos da região, principalmente agora na retomada. Também é muito importante para o setor toda a parte de consultorias com conhecimento, conteúdo e informação”, afirma o diretor executivo da Abrasel Hortênsias, Alberto Ecker.

Além do circuito gastronômico, o Festival terá mais de 30 apresentações culturais de artistas locais, de diferentes estilos musicais, durante todos os dias. Os shows acontecerão dentro dos restaurantes participantes, em horários de almoço e jantar, cumprindo todas as normas de segurança sanitária necessárias. Nesta edição, a Cozinha Experimental também será no ambiente digital. Gravadas na cozinha do SENAC Gramado, as oficinas gastronômicas explicam o passo a passo para preparar iguarias típicas da região. As aulas já estão à disposição, gratuitamente, de forma gradativa, no canal oficial do Festival no Youtube. Também está disponível um e-book com todas as receitas no site.

Outra atração do Festival, o Concurso Melhor Chef, com participantes da Região das Hortênsias, terá sua final no dia 02 de outubro. A disputa será na cozinha do SENAC Gramado, apoiador do Festival, com cobertura nas redes sociais. Entre os finalistas estão os chefs Arika Messa, Bruna Gotardo e Jesley Agostinho.