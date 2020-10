Mês do Idoso: UCS Sênior promove Circuito de Educação e Longevidade

Continua depois da publicidade

Programação on-line com acesso gratuito contemplará temas conectados ao envelhecimento saudável

Em celebração ao Mês do Idoso, o Programa UCS Sênior, da Universidade de Caxias do Sul, realiza uma programação especial. Em sua quinta edição, o Circuito de Educação e Longevidade ocorre de forma on-line, com transmissão pelo canal EaD UCS no YouTube e pela plataforma Google Hangouts Meet, gratuita e aberta à comunidade. A palestra de abertura, no dia 1º de outubro, data em que é comemorado o Dia do Idoso, às 15h30, terá como tema o Envelhecer no Mundo Contemporâneo.

O evento terá programação até o final do mês, abordando longevidade; saúde mental; sexualidade no envelhecimento; a prática do bordado; e clube de cinema, com debate virtual. Participam dos diálogos médico, psicóloga, jornalista e psicanalista, professora de bordado e fisioterapeuta.

Saiba mais em ucs.br e acompanhe a programação nas redes sociais do Programa UCS Sênior – Educação e Longevidade. Confira o roteiro completo a seguir e participe:

– 1º de outubro, das 15h30 às 17h:

Envelhecer no mundo contemporâneo, com a professora Jussara Rauth, mestre em Inclusão Social e Acessibilidade, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa do RS, especialista em Gerontologia e assistente social aposentada. Acesso através deste link.

– 7 de outubro, das 14h às 16h:

A Busca da Longevidade, com o médico geriatra Dener Lizot Rech, mestre em Ciências da Saúde e professor do curso de Medicina da UCS. Clique para acessar.

– 14 de outubro, das 14h às 15h30:

Saúde mental: perspectivas e desafios para um envelhecimento saudável, com a psicóloga Verônica Bohm, mestra em Psicologia Social e Institucional, doutora em Educação e especialista em Gerontologia. Acesse.

– 20 de outubro, das 14h às 15h30:

Clube de Cinema, com o filme O Doutor da Felicidade. O debate terá mediação da jornalista e psicanalista Adriana Antunes de Almeida Poletto, doutora em Letras, e a participação do coordenador do Programa UCS Sênior, professor Delcio Antônio Agliardi, doutor em Letras e Mestre em Educação. Acesse.

– 22 de outubro, das 14h às 15h30:

Bordado em Nossa Vida, com a professora Bel Porazza, com formação artística em bordado iniciada ainda na infância e curso de bordado criativo na MorleyCollege, em Londres, na Inglaterra. Seus trabalhos se inserem em uma perspectiva internacional que visa trazer à arte têxtil a imagem das mãos criativas (creativehand), incentivadas pela criatividade, inovação e mescla de materiais. Link da transmissão.

– 28 de outubro, das 14h às 15h30:

Vamos falar sobre sexualidade no envelhecimento?, com a fisioterapeuta Patricia Viana da Rosa, doutora em Gerontologia Biomédica e especialista em Disfunções Musculoesqueléticas e em Saúde da Mulher. Acesse.