Canela – Dupla é presa com veículo furtado no bairro Santa Marta

Continua depois da publicidade

Na manhã de quinta-feira (01), por volta das 11 horas, a Brigada Militar de Canela recebeu denúncia que um veículo GM/Vectra estaria em atitudes suspeitas no antigo lixão, Rua do Campo, no Bairro Santa Marta.



A Brigada Militar possuía informações que um carro com aquelas características, havia sido furtado na noite de quarta-feira, também no Bairro Santa Marta. Na oportunidade a vítima relatou que ficou sem combustíveis, sendo que deixou o carro estacionado e saiu para buscar gasolina. Ao retornar não encontrou mais o mesmo.



Os Policiais Militares foram ao endereço onde avistaram o veículo e ao lado um menor de 17 anos, antecedentes por furtos e roubos. Ao ser indagado sobre o veículo, ele assumiu que comprou o veículo na noite anterior, mas que vendeu o mesmo para outro homem. A guarnição foi até a casa do homem de 25 anos, com antecedentes por posse de entorpecentes e furto arrombamento de residência, que admitiu ter comprado o veículo do menor. Na residência dele foi encontrado o documento do veículo.



O homem foi preso em flagrante e o menor apreendido pelo furto do veículo, sendo ambos conduzidos a delegacia para registro.

Foto: Reprodução/1º BPAT