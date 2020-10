Canela – Dupla é presa portando três armas e um colete balístico

Continua depois da publicidade



Na tarde de quinta-feira (01), a Brigada Militar, através da Força Tática, em ações de polícia em Canela, retirou mais três armas das ruas. A ação no Bairro São Luiz, prendeu um indivíduo e apreendeu um menor. Eles estavam com três armas e duas placas de colete balístico. Ambos são suspeitos de gravar e postar vídeos em redes sociais portando armas e ameaçando organizações criminosas rivais.



Por volta das 16 horas, a guarnição recebeu denúncias de que havia um balde com entorpecentes e armas de fogo enterrado em um terreno no Beco dos Peroto. Durante a averiguação foi visualizado o menor de 17 anos, com vasta ficha criminal por roubos e tráfico de drogas. Os Policiais Militares reconheceram que ele aparecia em um vídeo postado nas redes sociais onde portava um revólver. Foram realizadas buscas e localizado enterrado o revólver calibre 38 e quatro munições intactas.



Também avistado em frente a uma residência vizinha, um indivíduo de 35 anos, com antecedente por homicídio e disparos de arma de fogo. Este também aparece nos mesmos vídeos. Na casa dele encontrado duas espingardas, calibre 16 e 28. Ainda encontrada uma capa contendo duas placas de colete balístico.



O maior foi preso em flagrante e o adolescente infrator apreendido. Ambos encaminhados a delegacia para registro da ocorrência.

Foto: Reprodução/1º BPAT