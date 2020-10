Canela – Homem é detido com revólver e 22 munições

Continua depois da publicidade

Na tarde de quarta-feira (30), por volta das 16 horas, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga generalizada na Rua estevão José Pereira, no Bairro Canelinha.



Quando a guarnição chegou ao local a desordem já estava controlada e os ânimos um menos acirrados. Foi abordado um indivíduo de 60 anos, que conforme as informações estaria ostentava um revólver, contudo ao ver a aproximação da viatura se desfez da arma, nos fundos de seu estabelecimento e retornou para a parte frontal.



Após buscas foi localizado a arma, um revólver calibre 32 municiado com quatro cartuchos intactos, e com numeração suprimida, tendo o autor admitido que era de sua propriedade. Ainda encontrado outras 22 munições intactas.



O autor foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia onde foi registrada a ocorrência.

18 armas já foram apreendidas em 2020

Em 2020, a Brigada Militar já apreendeu 18 armas no município de Canela. Somente no mês de setembro foram 05.

