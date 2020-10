Cemitério Municipal deverá ter mais 80 gavetas até o fim do ano

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana anunciou que o Cemitério Municipal contará com um novo bloco com 80 lóculos até o final deste ano. A proposta, segundo o secretário Jackson Müller, é construir 260 deles nesta que é a primeira fase para otimizar o local onde estão sepultados cerca de 7.000 corpos.

Os futuros lóculos, popularmente chamados de gavetas, são uma novidade no Cemitério Municipal. Pré-moldados, eles fazem com que o necrochorume (produzido pela decomposição dos cadáveres) não chegue ao solo, mas entre em contato com carvão ativado e seja evaporado por meio de um processo de ventilação controlada. Será um ganho para o meio ambiente.

Com isso, a Secretaria começa a replanejar o Cemitério Municipal, que necessita de mais compartimentos diante de iminentes falecimentos. “Com a readequação de espaços, a reconstrução de algumas gavetas e esses novos lóculos, com o tempo teremos um local melhor, que permitirá construir, no total, 1.000 novos lóculos mais adiante. Vai demorar um pouco para chegar a esse número, mas já estamos dando um grande passo”, diz.

Foto: Divulgação