Festejar Gramado vai conectar o mercado de eventos nos dias 8 e 9 de dezembro

Após ter sua data alterada diante da pandemia, a Festejar Gramado anunciou que o evento vai acontecer nos dias 8 e 9 de dezembro, na Recreio Gramadense. Mais do que nunca, o conteúdo será protagonista nesta quinta edição, que ocorrerá em formato híbrido. O evento pretende oferecer o conhecimento necessário para a retomada do setor de eventos sociais, corporativos e live marketing. As inscrições serão abertas em breve.

O objetivo da Festejar é conectar o mercado dos eventos, facilitar o contato e aproximar interesses. Desta forma, a grade de conteúdo vai trazer inspiração para o novo momento do mercado pós pandemia, soluções efetivas e cases de sucesso. Todas os protocolos de segurança estão sendo adotados para garantir a realização do evento e a proteção de participantes presenciais.

Nesta edição, o evento será dividido em três eixos principais. Os participantes que adquirirem seus ingressos terão acesso ainda antes do evento a palestras gravadas. No estúdio central da Recreio Gramadense, de forma presencial, nos dias 8 e 9 de dezembro, será realizada uma resenha entre inscritos e palestrantes que estarão presentes para discutir os temas das palestras já vistas, além de quatro lives com convidados especiais.

Presencialmente também ocorrerá o “Conexão Festejar” com a participação de 20 buyers do mercado de eventos que estarão cumprindo reuniões agendadas com fornecedores de produtos e serviços. Esta ação com foco na geração de negócios terá o apoio do Sebrae. Neste ano, diferente das edições anteriores, o evento não terá estandes de exposição.

De acordo com a CEO da Festejar, Tati Noel, o foco estará no conteúdo e o objetivo é fugir dos debates tradicionais, discutindo a reconstrução dos eventos com abordagens distintas. Temas considerados polêmicos como política, esporte e religião ganharão espaço, diante de painéis de conteúdo mais didáticos e oferecendo soluções práticas aos participantes.

Mais informações no site www.festejargramado.com.br. O evento é realizado em parceria com a Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos e conta com o apoio do Sebrae.