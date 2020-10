Hospital de Canela terá energia solar

Continua depois da publicidade

Em parceria com a RGE, o Hospital de Caridade de Canela (HCC) usará a energia do sol para a produção de eletricidade. O processo de instalação de 200 placas fotovoltaicas está concluído e o sistema deve começar a operar na primeira quinzena de outubro.

Conforme o interventor do HCC, Luiz Claudio da Silva, a implantação do sistema de geração de energia deve representar uma economia média de 50%. “Além de reduzir custos, as placas fotovoltaicas produzem energia limpa. São ecologicamente corretas. Estamos pensando no futuro“, afirma Silva.

O interventor explica que a parceria com a RGE foi possível após o pagamento em dia das contas de energia. “O HCC possui uma dívida com a RGE. Quando começamos a pagar as contas na data, ofereceram que participássemos do projeto de sustentabilidade deles. O que reduzir no valor da conta será utilizado para quitar os débitos antigos. Continuaremos pagando o mesmo valor, mas estaremos quitando a dívida do hospital com a RGE“, explica.

Foto: Eduardo Idalino